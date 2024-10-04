Вопрос: «Можно ли иметь два загранпаспорта?»

При наличии загранпаспорта можно оформить второй, даже если первый еще действует. Это пригодится на случай утери, поездок в конфликтующие друг с другом страны или при сдаче документов для оформления визы.

Вот что нужно учесть, если оформляете второй загранпаспорт.

Он может быть только нового образца - с биометрией

Если оформить второй паспорт старого образца - первый станет недействительным, даже если это загранпаспорт нового образца.

В загранпаспорт с биометрией не получится вписать детей. Это возможно только с паспортами старого образца. Новые нужно оформлять на детей отдельно.

Напомним, госпошлина за паспорт с биометрией – 6000 руб., на ребенка – 3000 руб.

У каждого паспорта - свой срок действия. Если срок действия первого загранпаспорта истек, второй продолжает действовать 10 лет после оформления.