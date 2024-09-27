26 сибирских елей высадили в спальном районе Улан-Удэ

Накануне в сквере «Зодчий», находящийся в Октябрьском районе Улан-Удэ, украсили посаженными сибирскими елями. Наряду с 26-ю уже взрослыми хвойными, высадили и 10 рябин.

- У нас во всю идут осенние посадки по проекту «Зеленый город». В прошлом году в «Зодчем» мы уже высадили саженцы яблони, можжевельника, миндаля, рябинолистника. Вчера мы вместе с волонтерами и студентами Бурятского колледжа технологий и лесопользования высадили еще 26 елей сибирских и 10 рябин. Для лучшей приживаемости в лунки были внесены специальные удобрения, - рассказал мэр города Игорь Шутенков.

Озеленение сквера уже видно. Недавно высаженные клены Гиннала стоят ярко-красные, оранжевые, желтые.

- Главное сейчас – это внимательный уход и контроль, - добавил градоначальник.

Фото: скриншот видео из ТГ-канала Игоря Шутенкова