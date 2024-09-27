У военнослужащих из госпиталя возникли вопросы к прокурору Бурятии

Прокурор республики Михаил Филичев провел прием военнослужащих, находящихся на лечении в госпитале. Во встрече принимали участие также военный прокурор Улан-Удэнского гарнизона и представитель минсоцзащиты.

Военнослужащие подняли вопросы предоставления бесплатного проезда на общественном транспорте и иных социальных льгот, выделения земельных участков участникам специальной военной операции.

- К прокурору республики обратился военнослужащий, который попросил оказать содействие в получении его матерью компенсации расходов на приобретение дров. Все участникам приема были даны подробные разъяснения законодательства. По поступившим обращениям организованы проверки. Разрешение заявлений поставлено на личный контроль прокурора республики, - рассказали в прокуратуре республики.

Фото: прокуратура Бурятии