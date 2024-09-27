Общество 27.09.2024 в 11:21

ВСЖД перечислила в бюджет Бурятии с начала года почти 3 млрд рублей налогов

Магистраль остается  одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в республике
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Текст: Номер один
ВСЖД перечислила в бюджет Бурятии с начала года почти 3 млрд рублей налогов

Структурные подразделения ОАО «РЖД», а также дочерних обществ компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, в январе – августе 2024 года перечислили в консолидированный бюджет Российской Федерации 24,7 млрд рублей налогов и взносов.

Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. В казну региона поступило 20,9 млрд руб. В бюджет Бурятии перечислено – свыше 2,9 млрд руб, сообщили в пресс-службе ВСЖД. 

По другим регионам налоговые выплаты составили: в бюджет Забайкальского края – около 366,4 млн руб, в бюджет Якутии – около 6,4 млн руб.
Структурные подразделения РЖД, расположенные в границах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Бурятии.

Фото: ВСЖД

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