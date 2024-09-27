ВСЖД перечислила в бюджет Бурятии с начала года почти 3 млрд рублей налогов

Структурные подразделения ОАО «РЖД», а также дочерних обществ компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, в январе – августе 2024 года перечислили в консолидированный бюджет Российской Федерации 24,7 млрд рублей налогов и взносов.



Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. В казну региона поступило 20,9 млрд руб. В бюджет Бурятии перечислено – свыше 2,9 млрд руб, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



По другим регионам налоговые выплаты составили: в бюджет Забайкальского края – около 366,4 млн руб, в бюджет Якутии – около 6,4 млн руб.

Структурные подразделения РЖД, расположенные в границах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Бурятии.



Фото: ВСЖД