«Недогретым» жителям Улан-Удэ будут делать перерасчет на отопление

Нормализовать качество услуг отопления и в кратчайшие сроки установить причины «недогрева» поручил сегодня, 27 сентября, первый заместитель мэра Сергей Гашев. К горожанам стали выезжать с проверками, и если коммунальная услуга предоставлена некачественно, размер платы будет уменьшен вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты.

– Будем проводить мероприятия, выяснять, кто виноват в конкретной ситуации, привлекать к административной ответственности. В том числе и при помощи данных от независимой от ресурсоснабжающих организаций системы мониторинга, которую мы внедрили в 2020 году. Датчики установлены в 26 точках в городских котельных и центральных тепловых пунктах. Провести проверку по всем жалобам, которые встали на контроль. Если факт нарушения подтвердится, собственникам сделать перерасчет, – отметил Гашев.

Работа по проведению замеров температуры в квартирах горожан ведется. Ежедневно в 8:00 на городском штабе рассматриваются все жалобы. В работе штаба участвуют все ресурсоснабжающие организации, городские администрации, Управление административного контроля, Управление муниципальной жилищной инспекции.

- По каждому нарушению принимается решение. Все, что не отработано в течение дня, ставится на контроль. Специалисты фиксируют конкретные адреса, где по информации жителей температура в квартирах не соответствует нормам, выезжают на проверку. Если коммунальная услуга предоставлена ненадлежащего качества размер платы подлежит уменьшению вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты, - комментируют в мэрии города.

При возникновении вопросов по отоплению, водоснабжению жильцы должны, прежде всего, обратиться в свои управляющие компании, ТСЖ. Если там не решат вопрос, то следует обращаться в Единую диспетчерскую службу города по телефону: 21-36-65.

Фото: Елена Кокорина