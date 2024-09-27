В Улан-Удэ продолжается регулировка систем теплоснабжения

В Улан-Удэ специалисты ПАО «ТГК-14» совместно с управляющими компаниями продолжают регулировку систем теплоснабжения. Многоквартирные дома и социальные объекты подключены к теплу, сообщает комитет городского хозяйства администрации г. Улан-Удэ.

Что делать, если в квартире холодно?

Во время отопительного сезона температура воздуха в школах должна составлять 18–24 градуса, в детских садах — 20-24 градуса, в офисах — 22-24 градуса, в квартирах - не ниже 21 градусов, в угловых комнатах — не ниже 22 градусов.

По информации кправления муниципальной жилищной инспекции, в случае предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества размер платы за такую коммунальную услугу за расчетный период подлежит уменьшению вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты такой услуги.

Данный факт должен быть зафиксирован путем уведомления потребителем аварийно-диспетчерскую службу исполнителя в устной либо письменной форме.

В течение суток с момента обнаружения указанных фактов исполнитель обязан проинформировать потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности нарушения качества коммунальных услуг.

По окончании проверки составляется акт проверки. Если в ходе проверки будет установлен факт нарушения качества коммунальной услуги, то в акте проверки указываются дата и время проведения проверки, выявленные нарушения параметров качества коммунальной услуги, использованные в ходе проверки методы (инструменты) выявления таких нарушений, выводы о дате и времени начала нарушения качества коммунальной услуги.

Указанный акт является основанием для проведения перерасчета платы за коммунальные услуги.

При возникновении вопросов по отоплению, водоснабжению жильцы должны, прежде всего, обратиться в свои управляющие компании, ТСЖ.

Если там не решат вопрос, то следует обращаться в Единую диспетчерскую службу города по телефону: 21-36-65.

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