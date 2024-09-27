Общество 27.09.2024 в 12:04

В Улан-Удэ вдвое увеличилась площадь парков и скверов

Сравнение проводится с 2018 годом
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ вдвое увеличилась площадь парков и скверов

В 2024 году площадь озеленённых парков, садов, скверов, бульваров, улиц в Улан-Удэ на одного человека увеличилась вдвое и составила 10 кв метров. Сравнение в МБУ «Городское лесничество» провели с 2018 годом.

В 2022 году в сквере «Зодчий» была проведена масштабная реконструкция. Там был устроен сухой фонтан, отреставрирован постамент скульптуры «Зодчий», установлен топиарий в виде четырех медведей, скамейки-перголы и скамейки-качели. Продолжается и работа по озеленению сквера. Вчера, 26 сентября, там высадили 26 елей сибирских и 10 рябин.

- Мы второй год плотно занимаемся озеленением «Зодчего». К нам подходят жители, делятся своими переживаниями и пожеланиями, мы прислушиваемся, принимаем замечания. Дальше сквер будет только лучше, - отметила директор лесничества Светлана Григорьева.

Фото: МБУ «Городское лесничество»

Теги
сквер зодчий

Все новости

В выходные температура воздуха в Бурятии достигнет -15 градусов
27.09.2024 в 12:35
В Улан-Удэ вдвое увеличилась площадь парков и скверов
27.09.2024 в 12:04
В Улан-Удэ продолжается регулировка систем теплоснабжения
27.09.2024 в 11:56
«Недогретым» жителям Улан-Удэ будут делать перерасчет на отопление
27.09.2024 в 11:38
МТС оживила героев бурятских сказок
27.09.2024 в 11:33
ВСЖД перечислила в бюджет Бурятии с начала года почти 3 млрд рублей налогов
27.09.2024 в 11:21
У военнослужащих из госпиталя возникли вопросы к прокурору Бурятии
27.09.2024 в 11:14
26 сибирских елей высадили в спальном районе Улан-Удэ
27.09.2024 в 10:56
На дороге Улан-Удэ сбили 14-летнего мальчика на мопеде
27.09.2024 в 10:39
Сельские дети в Бурятии остались без школы
27.09.2024 в 10:22
ЗУРХАЙ
с 25 сентября по 1 октября

Читайте также
В выходные температура воздуха в Бурятии достигнет -15 градусов
О погоде на ближайшие три дня рассказали местные синоптики
27.09.2024 в 12:35
В Улан-Удэ продолжается регулировка систем теплоснабжения
Многоквартирные дома и социальные объекты подключены к теплу
27.09.2024 в 11:56
«Недогретым» жителям Улан-Удэ будут делать перерасчет на отопление
Чиновники выясняют причины еле теплых батарей
27.09.2024 в 11:38
ВСЖД перечислила в бюджет Бурятии с начала года почти 3 млрд рублей налогов
Магистраль остается  одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в республике
27.09.2024 в 11:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru