В Улан-Удэ вдвое увеличилась площадь парков и скверов

В 2024 году площадь озеленённых парков, садов, скверов, бульваров, улиц в Улан-Удэ на одного человека увеличилась вдвое и составила 10 кв метров. Сравнение в МБУ «Городское лесничество» провели с 2018 годом.

В 2022 году в сквере «Зодчий» была проведена масштабная реконструкция. Там был устроен сухой фонтан, отреставрирован постамент скульптуры «Зодчий», установлен топиарий в виде четырех медведей, скамейки-перголы и скамейки-качели. Продолжается и работа по озеленению сквера. Вчера, 26 сентября, там высадили 26 елей сибирских и 10 рябин.

- Мы второй год плотно занимаемся озеленением «Зодчего». К нам подходят жители, делятся своими переживаниями и пожеланиями, мы прислушиваемся, принимаем замечания. Дальше сквер будет только лучше, - отметила директор лесничества Светлана Григорьева.

Фото: МБУ «Городское лесничество»