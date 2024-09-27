Взятые у приятеля на время инструменты житель Бурятии продал

За присвоение и растрату чужого имущества задержали 47-летнего жителя Улан-Удэ. Попросив у своего знакомого дорогостоящие инструменты для ремонта дома, он заложил их в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды.

13 сентября в отдел полиции по Иволгинскому району обратилась 37-летняя жительница с. Сотниково.

- Она рассказала, что в июле приятель мужа попросил у них строительные инструменты для использования в хозяйственных нуждах у себя в частном доме. Откликнувшись на просьбу, супруг передал ему перфоратор, бензопилу, электрорубанок и сварочный аппарат. Однако своего имущества мужчина больше не увидел. Каждый раз товарищ обещал вернуть его, но обещание не выполнил, - рассказали в МВД республики.

Сотрудниками полиции установлено, что строительные инструменты 47-летний улан-удэнец заложил в ломбард почти сразу, как они появились у него. Вырученные деньги потратил на собственные нужды, а владельцу лгал о скором возврате имущества.

- Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за корыстное преступление. Работает грузчиком. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, - добавили в полиции.

Фото: loon.site