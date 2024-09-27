В Бурятии 2 октября пройдёт комплексная проверка системы оповещения

2 октября 2024 года в Бурятии пройдет всероссийская комплексная проверка работоспособности систем оповещения населения с замещением эфира общероссийских телевизионных и радиоканалов, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

С 10:40 до 10:43 (по местному времени) будут запущены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Речевой сигнал повторяется три раза;

С 10:43 до 10:44 пройдет замещение сигнала телеканалов и радиоканалов первого мультиплекса (Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Культура, Россия 24, Карусель, ОТР, ТВЦ, Радио России) текстовым сообщением «Техническая проверка».

Специалисты Республиканского агентства ГО и ЧС обращаются к жителям и гостям Республики Бурятия с просьбой соблюдать спокойствие. Комплексная проверка системы оповещения проводится ежегодно.

Фото: loon.site