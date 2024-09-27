Общество 27.09.2024 в 15:52

Пенсионеров Бурятии научат финансовой грамотности

Показать свои знания они смогут на всероссийском чемпионате
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Текст: Служба информации "Номер один"
Пенсионеров Бурятии научат финансовой грамотности

2 октября пройдет III Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности среди лиц пенсионного возраста (возрастное ограничение 18+).

Целью Чемпионата является популяризация среди лиц пенсионного возраста движения по овладению знаниями в области финансов, повышение уровня финансовой грамотности и финансовой культуры данной категории граждан.

Участниками Чемпионата могут быть мужчины не моложе 60 лет и женщины не моложе 55 лет, имеющие статус пенсионера (в связи с достижением пенсионного возраста), подтвержденный пенсионным удостоверением или справкой «О назначенных пенсиях и социальных выплатах».

Ссылка на регистрацию: https://forms.yandex.ru/u/66ebe9a02530c201044bd47b/

Более подробная информация о мероприятии размещена на официальной странице Чемпионата в сети Интернет: https://fingram.rea.ru/chempionat.

Всем победителям и участникам будут вручены памятные подарки и дипломы.

18+

 

Фото: РЦФГ 

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