Общество 27.09.2024 в 16:40

В Бурятии число пострадавших от кибермошенников снизилось на 22,2 процента

Но ситуация по-прежнему остается напряженной
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии число пострадавших от кибермошенников снизилось на 22,2 процента

Более 280 тысяч жителей республики в текущем году приняли участие в мероприятиях, организованных МВД Бурятии и территориальными органами внутренних дел на районном уровне с целью профилактики мошенничеств в сфере информационно-коммуникационных технологий.

В МВД напомнили, что более полумиллиарда рублей жители республики перевели мошенникам, отдав собственные сбережения и взяв незапланированные кредитные обязательства. 196 миллионов из них – потери горе-инвесторов, рассчитывавших на быструю прибыль.

- Каждая такая встреча – реальный шанс для граждан овладеть знаниями и навыками, которые обеспечат сохранность личных сбережений и уберегут от посягательств мошенников, - сообщили в МВД Бурятии.

О результатах предпринятых усилий доложил на Координационном совещании по обеспечению правопорядка в РБ при Главе Республики Бурятия министр внутренних дел Бурятии Олег Кудинов.

Так, общее количество потерпевших по Республике Бурятия снизилось на 22,2% (Россия: +2,5%), из них пенсионеров - на 37,3% (Россия: - 6,7%). Предотвращённый ущерб, в том числе при взаимодействии с банками составил 105 млн. руб.

Ситуация остается напряженной, что требует продолжения совместных наступательных мер со стороны всех министерств и ведомств, общественных институтов, СМИ, частных компаний.

В настоящее время актуальным видом киберпреступлений стали взломы личных кабинетов граждан на портале Госуслуг. Все они происходят вследствие нарушения гражданами основных требований кибербезопасности, в числе которых – передача кода доступа к личному аккаунту третьим лицам.

 

Фото: МВД Бурятии

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