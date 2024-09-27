Общество 27.09.2024 в 17:49

Три проекта из Бурятии выиграли грант Фонда содействия инновациям

Всего на конкурс поступило более 700 заявок из 65 субъектов России
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Текст: Служба информации "Номер один"
Три проекта из Бурятии выиграли грант Фонда содействия инновациям

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Старт-Взлет». Всего поступило более 700 заявок из 65 субъектов России, из них 66 рекомендованы к финансированию. Три проекта малых инновационных предприятий республики вошли в число победителей гранта.

- Проект Вячеслава Шулунова «Изготовление и тестирование ленточного пористого скаффолда для Roll Porous Scaffold 3D биопринтинга». Разработка предлагает инновационные технологии получения биорезорбируемого плёночного материала для изготовления пористых 3D скаффолдов, которые могут использоваться при создании искусственных органов.

- Проект Татьяны Котовой «Разработка и исследование рецептуры инновационных орехово-ягодных батончиков с адаптогенным, иммуномодулирующим, детоксикационным действием, получаемых из растительного сырья Байкальской природной территории». Разработчик предлагает продукт в виде орехово-ягодных батончиков с разными вкусами, обладающих функциональными свойствами.

- Проект Цокто Балсунаева «Разработка и создание двуязычного мобильного В2В приложения для развития экспортно-импортной торговли между Россией и Китаем». Приложение поможет российским и китайским компаниям найти благонадежных партнеров, установить прямые контакты, провести онлайн переговоры и заключить контракты.

 

Фото: правительство Бурятии

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