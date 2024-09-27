В Бурятии презентовали книгу «Заметки буддиста» Пандито Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева

На XXIX «Книжном салоне», который проходит 26 и 27 сентября в Национальной библиотеке Бурятии, презентована книга «Заметки буддиста» Пандито Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева.

«Эта книга появилась как плод моих размышлений, раздумий, изучения некоторых явлений и фактов, наблюдений – как указывал Будда, принимать его учение необходимо только посредством проверки через собственный опыт.

Каков внутренний мир истинного буддиста. Для чего мы кувыркаемся в пыли этой Земли. Почему тело Хамба ламы Этигэлова не разрушилось и стало для нас драгоценным. Для чего мы создаем социальные отары овец и социальные стада коров и яков. Вопросов, касающихся практически всех сторон жизни, много», - говорит автор в предисловии к изданию.

Дид Хамбо Лама Дагба Очиров рассказал о книге, отметив, что с первых страниц она захватывает все внимание читающего. Прочитать ее будет полезно для всех жителей Бурятии, поскольку не каждый имеет возможности напрямую задать вопросы Хамбо Ламе.

- А эта книга как раз и дарует нам всем такую возможность. Хамбо лама искренне делится с нами своими мыслями по той или иной теме буддийской философии, практики, подобно XII Пандито Хамбо ламе Даши-Доржо Этигэлову. Но на очень понятном нам языке, на очень близком нашему сердцу уровне, - сказал он.

Заместитель руководителя Администрации Главы и Правительства Бурятии по информационной политике, связям с общественностью и общественным проектам Ирина Доржиева напомнила, что Президент России Владимир Путин назвал национальной идеей нашей страны патриотизм.

- И наш Хамбо Лама Дамба Аюшеев, я считаю, – настоящий патриот Бурятии. Вся его деятельность является реализацией и воплощением истинного патриотизма. Он патриот своей земли, патриот своего народа. Мы хотим ему сказать еще раз большое спасибо за его огромный труд: он сильный деятель, который за годы своего служения народу восстановил все наши исторические храмы. Создал Буддийский университет, единственный в нашей стране. Думаю, что нам еще предстоит оценить вклад Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева в развитие, сохранение культуры Бурятии, и самое главное, сохранение нашей родной земли и ее развитие, - заявила Ирина Доржиева.

Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева назвала книгу «Заметки буддиста» глубоким, познавательным и исследовательским труд.

- В нем отразились, во-первых, дух самого Хамбо Ламы, его отношение, интересные факты из истории, из культуры, из жизни, из быта, люди, судьбы, мнения людей, которые бывают у него в гостях. Читатели подчерпнут из нее очень много полезного. Не только познавательного, но и полезного в жизни. Здесь много мантр, которые можно прочитать в том или ином случае. В общем, я поздравляю всех с очередной интересной книгой, - прокомментировала она.

Высоко оценил издание и член совета Буддийской традиционной Сангхи России Цыденжап Батуев:

- Я думаю, что значимость, конечно, этой книги, в том, что она отвечает на сегодняшние непростые вопросы. Российско-монгольской дружбы, единства, войны и мира, семейного воспитания. 24-й Пандито Хамбо лама в данной книге выступает как духовник. Он отвечает простым, доступным языком на ответы извечные, бытия. На сегодняшний день таких как он, конечно, патриотов по пальцам пересчитать.

В книге «Заметки буддиста» собраны мысли XXIV-го Пандито Хамбо ламы Дамбы Аюшеева, которые он публикует в телеграм-канале. Также собраны истории из жизни великих бурятских лам и дацанов этнической Бурятии, особое внимание уделено ученым-просветителям, героям СВО и известным землякам. Впервые публикуются цитаты из трудов Иш Шавран ламы, написанные около горы Эргэ Бүүргэ хаан в Кяхтинском районе. Рассказывается о бурят-монгольской породе скота, работе цеха по производству войлока, социальных отарах и стадах. Размышления о савдаках и сахиусанах, о родине и карме, монгольском языке и совершении благодеяний, жизни чабанов и скотоводов.

«С каждым разом становись лучше и лучше, у каждого есть шанс стать благороднее и лучше, чем мы есть», - заключает Хамбо лама Дамба Аюшеев





Фото: правительство Бурятии