В Бурятии матери погибшего бойца СВО школьники помогли по хозяйству

В Бурятии волонтеры Заиграевской школы и Ресурсный центр добровольчества «В ритме жизни» помогли матери бойца погибшего на СВО. Ребята убрали огород и перенести дрова на более удобное место.

На помощь откликнулось около 20 школьников, сообщает Заиграевская газета «Вперед».

- Это трогательный пример того, как молодежь откликается на беду и оказывает поддержку тем, кто в ней нуждается. Спасибо волонтерам Заиграевской школы за их доброе сердце и готовность помогать!», - благодарят в ресурсном центре.

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