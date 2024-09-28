Общество 28.09.2024 в 09:48

Когда озеро Котокель в Бурятии станет чистым?

До 1 ноября озеро полностью очистят от ила и донных отложений
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Текст: Служба информации "Номер один"
Когда озеро Котокель в Бурятии станет чистым?

Почти 10 лет действовал запрет на отдых на озере. Озеро Котокель с 2009 по 2019 год было закрыто для туристов и отдыхающих. Десятки курортов и туристических баз простаивали без туристов. Это печальная часть истории озера Котокель. Да и сам водоём больше походил на болото, чем на излюбленное место отдыха.

В него сливали сточные воды, рыба заболела острым пищевым отравлением под названием Гаффская болезнь. От них оно перешло животным и людям. К сожалению, был летальный исход.

В каком состоянии Котокель сейчас, можно узнать подробнее в видеосюжете:

- С 2022 года озеро вошло в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». По нему озеро очищают. Сейчас идёт третий заключительный этап, - сообщили в Минприроды Бурятии

За работу взялась «Байкальская строительная компания». На первом и втором этапе они уже частично очистили береговую линию от мусора и камыша. Сейчас очищают дно озера. 

- Мы на финишной прямой. Работы идут хорошо. На третьем этапе у нас получается осталось ещё 3 геотубы откачать, и вывозка у нас осталась. Очистка на данных объектах то, что мы собрали, убраться надо и всё, - говорит Павел Цыремпилов представитель подрядной организации ООО «Байкальская строительная компания»

По проекту дно очищают от ила и донных отложений. Всё это закачивается в т.н. геотубы. Каждая геотуба объёмом 125 кубов. Только в этом году таких наполнили 22 штуки.

- В рамках мероприятия осуществлены работы по очистке озера, сбору иловых остатков и их вывозу. Тем самым мы улучшаем проточность и улучшаем в целом экологичность и благополучие озера, - рассказал Антон Будунов, и.о. министра природных ресурсов и экологии Бурятии

По проекту рабочие очистят территорию озера площадью шесть с половиной гектаров. Необходимо собрать, высушить и вывезти чуть более пяти с половиной тысяч кубометров ила и донных отложений. Для сравнения этим количеством можно заполнить почти полтора бассейна ФСК. Так работа по очищению выглядит наглядно.

От чистоты Котокеля зависит и чистота объекта всемирного наследия озера Байкал. Они соединены через систему рек Коточик-Турка. Это один из наиболее важных водоемов рыбохозяйственного и рекреационного значения. 


Фото: До начала работ в 2022 году


Фото: Так озеро выглядело прошлым летом

Рабочим осталось закачать еще 3 геотубы. Закончить планируют до 1 ноября этого года.

Всё это происходит в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология», реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина.

 

Фото: скриншот видео, минприроды Бурятии

 

 

Теги
Котокель нацпроект Экология министерство природных ресурсов и экологии республики бурятия

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