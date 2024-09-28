Общество 28.09.2024 в 13:30
В Бурятии тушат лесной пожар
За минувшие сутки удалось побороть четыре возгорания
Текст: Анастасия Величко
На утро 28 сентября ликвидировано четыре лесных пожара в Баунтовском эвенкийском районе, на общей площади 579 га. Действует один пожар в Северо-Байкальском районе, на площади 0,05 га., сообщают в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Причиной возникновения пожаров в Баунтовском эвенкийском стала сухая гроза, в Северо-Байкальском районе очаг возник по вине людей.
Угрозы населённым пунктам нет. На тушении работают 6 сотрудников авиалесоохраны, задействована одна единица лесопожарной техники.
Фото: "Номер один"
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