Общество 28.09.2024 в 13:30

В Бурятии тушат лесной пожар

За минувшие сутки удалось побороть четыре возгорания

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Текст: Анастасия Величко
В Бурятии тушат лесной пожар

На утро 28 сентября ликвидировано четыре лесных пожара в Баунтовском эвенкийском районе, на общей площади 579 га. Действует один пожар в Северо-Байкальском районе, на площади 0,05 га., сообщают в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Причиной возникновения пожаров в Баунтовском эвенкийском стала сухая гроза, в Северо-Байкальском районе очаг возник по вине людей.

Угрозы населённым пунктам нет. На тушении работают 6 сотрудников авиалесоохраны, задействована одна единица лесопожарной техники.


Фото: "Номер один"

 

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