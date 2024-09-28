В Бурятии на территории ЛПХ упокоилась еще одна лисица

В Кяхтинском районе Бурятии обнаружили очаг бешенства – там на территории личного подсобного хозяйства обнаружили труп лисицы. Тело животного направили в ветеринарную лабораторию, где и подтвердилось бешенство.

Вскоре провели внеочередное заседание противоэпизоотической комиссии района. На заседании приняли решения: провести подворный обход, провести переучёт восприимчивых животных и обеспечить отсутствие собак на самовыгуле; Бурприроднадзору провести мероприятия по регулированию диких животных; районной больнице провести подворовой обход для выявления подозрительных в заболевании людей; ветеринарной службе провести вынужденную вакцинацию восприимчивых животных, сообщает пресс-служба республиканского управления ветеринарии.

Напомним, такой же случай недавно произошел в селе Верхний Саянтуй Тарбагатайского района. Там лисица заскочила во двор одного их хозяйств, пробежалась и рухнула замертво.

Бешенство — особо опасное вирусное заболевание, общее для человека и животных, поражающее центральную нервную систему и характеризующееся высокой летальностью.

К заболеванию восприимчивы домашние и дикие животные всех видов, а также человек. Источником вируса бешенства являются дикие и домашние животные. Разносят бешенство из региона в регион мигрирующие дикие звери, которые могут контактировать с домашними. Главным резервуаром и источником возбудителя бешенства являются дикие животные (волки, лисы, еноты, песцы, хорьки и др.).

В управлении ветеринарии напомнили, что все домашние и сельскохозяйственные животные должны быть зарегистрированы в Государственной ветеринарной службе и ежегодно прививаться против бешенства, а выпас сельскохозяйственных животных должен осуществляться только под присмотром владельцев или пастуха без контакта с дикими животными.



Фото: loon.site