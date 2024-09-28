Общество 28.09.2024 в 14:00

В Бурятии на территории ЛПХ упокоилась еще одна лисица

Животное заскочило во двор и умерло от бешенства

A- A+
Текст: Анастасия Величко
В Бурятии на территории ЛПХ упокоилась еще одна лисица

В Кяхтинском районе Бурятии обнаружили очаг бешенства – там на территории личного подсобного хозяйства обнаружили труп лисицы. Тело животного направили в ветеринарную лабораторию, где и подтвердилось бешенство.

Вскоре провели внеочередное заседание противоэпизоотической комиссии района. На заседании приняли решения: провести подворный обход, провести переучёт восприимчивых животных и обеспечить отсутствие собак на самовыгуле; Бурприроднадзору провести мероприятия по регулированию диких животных; районной больнице провести подворовой обход для выявления подозрительных в заболевании людей; ветеринарной службе провести вынужденную вакцинацию восприимчивых животных, сообщает пресс-служба республиканского управления ветеринарии.

Напомним, такой же случай недавно произошел в селе Верхний Саянтуй Тарбагатайского района. Там лисица заскочила во двор одного их хозяйств, пробежалась и рухнула замертво.

Бешенство — особо опасное вирусное заболевание, общее для человека и животных, поражающее центральную нервную систему и характеризующееся высокой летальностью.

К заболеванию восприимчивы домашние и дикие животные всех видов, а также человек. Источником вируса бешенства являются дикие и домашние животные. Разносят бешенство из региона в регион мигрирующие дикие звери, которые могут контактировать с домашними. Главным резервуаром и источником возбудителя бешенства являются дикие животные (волки, лисы, еноты, песцы, хорьки и др.).

В управлении ветеринарии напомнили, что все домашние и сельскохозяйственные животные должны быть зарегистрированы в Государственной ветеринарной службе и ежегодно прививаться против бешенства, а выпас сельскохозяйственных животных должен осуществляться только под присмотром владельцев или пастуха без контакта с дикими животными.


Фото: loon.site

Теги
лпх бешенство лиса кяхтинский район

Все новости

В Улан-Удэ сменится председатель комитета по образованию
28.09.2024 в 14:40
Глава Бурятии встретился с родными бойцов, пропавших без вести
28.09.2024 в 14:26
В Бурятии на территории ЛПХ упокоилась еще одна лисица
28.09.2024 в 14:00
В Бурятии тушат лесной пожар
28.09.2024 в 13:30
Жительница Бурятии перевела «сотруднику спецслужб» миллион рублей
28.09.2024 в 10:20
Когда озеро Котокель в Бурятии станет чистым?
28.09.2024 в 09:48
Игры с угрозой для жизни
28.09.2024 в 07:00
Свое отметали
28.09.2024 в 06:00
Три проекта из Бурятии выиграли грант Фонда содействия инновациям
27.09.2024 в 17:49
В Бурятии матери погибшего бойца СВО школьники помогли по хозяйству
27.09.2024 в 17:46
ЗУРХАЙ
с 25 сентября по 1 октября

Читайте также
В Улан-Удэ сменится председатель комитета по образованию

С этого поста уволилась Татьяна Митрофанова, возглавлявшая комитет последние 5 лет

28.09.2024 в 14:40
Глава Бурятии встретился с родными бойцов, пропавших без вести

Алексей Цыденов пообещал проводить такие встречи и в дальнейшем

28.09.2024 в 14:26
В Бурятии тушат лесной пожар

За минувшие сутки удалось побороть четыре возгорания

28.09.2024 в 13:30
Когда озеро Котокель в Бурятии станет чистым?
До 1 ноября озеро полностью очистят от ила и донных отложений
28.09.2024 в 09:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru