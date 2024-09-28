В Улан-Удэ сменится председатель комитета по образованию

Татьяна Митрофанова покинула пост председателя комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

- Она остается работать в команде города, но перейдет на новую должность, - сообщили в пресс-службе мэрии. Однако, на какую именно должность, не раскрывается.

Татьяна Митрофанова оставила на своей странице в соцсети прощальный пост.

«Вот и подошли к завершению пять лет моей работы в администрации города. Не более пяти лет на руководящей должности - так было всегда. Подписано распоряжение об увольнении по собственному желанию. Коллегам администрации города желаю настоящего муниципального служения, крепкого здоровья и стрессоустойчивости для выполнения всех задач и решения вопросов местного значения».

Татьяна Митрофанова возглавила комитет по образованию осенью 2019 года. Ранее она трудилась директором улан-удэнской школы №32.





Фото: "Номер один"