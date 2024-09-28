Общество 28.09.2024 в 15:10
Музыкант из Бурятии выступил на популярном телеконкурсе
Иван Уланов из «Сезона дождей» покорил жюри «Ну-ка, все вместе»
Текст: Анастасия Величко
Музыкант из Улан-Удэ на новый манер исполнил песню «Девчата» на первом этапе выступления в конкурсе для начинающих исполнителей телеканала "Россия 1" «Ну-ка, все вместе» и собрал 94 голоса их 100. Аранжировку к песне Иван придумал сам. Вo втopoм этaпe oн зaжeг eщe яpчe, пoлyчив 98 oцeнoк.
Ведущий «Нашего Радио» пригласил Ивана выступить на ближайшем фестивале.
Фото: скриншот видео