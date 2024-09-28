В Улан-Удэ проходит ярмарка «Золотая осень»

28 и 29 сентября у жителей есть возможность купить свежие и вкусные продукты прямо от производителей: овощи и фрукты, мед и дикоросы, молочную продукцию, мясные и рыбные полуфабрикаты, выпечку и сладости, саженцы и многое другое, сообщает пресс-служба мэрии Улан-Удэ.

Ярмарки работают по адресам:

· ТК «Крестьянский», ул. Тулаева, 108;

· ТК «Центральный рынок», ул. Балтахинова, 9;

· Торговая площадка ТЦ «Мед», 110 мкр, 11;

· Рынок «Новый Стимул», ул. Иволгинская, 10.

Возрастное ограничение: 0+





Фото: управление по информационной политике администрации Улан-Удэ