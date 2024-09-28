Общество 28.09.2024 в 15:20

В Улан-Удэ проходит ярмарка «Золотая осень»

Купить сельскохозяйственную продукцию можно на четырех рынках

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Текст: Анастасия Величко
В Улан-Удэ проходит ярмарка «Золотая осень»

28 и 29 сентября у жителей есть возможность купить свежие и вкусные продукты прямо от производителей: овощи и фрукты, мед и дикоросы, молочную продукцию, мясные и рыбные полуфабрикаты, выпечку и сладости, саженцы и многое другое, сообщает пресс-служба мэрии Улан-Удэ.

Ярмарки работают по адресам:

·         ТК «Крестьянский», ул. Тулаева, 108;

·         ТК «Центральный рынок», ул. Балтахинова, 9;

·         Торговая площадка ТЦ «Мед», 110 мкр, 11;

·         Рынок «Новый Стимул», ул. Иволгинская, 10.

Возрастное ограничение: 0+


Фото: управление по информационной политике администрации Улан-Удэ

Теги
ярмарка овощи сельское хозяйство

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