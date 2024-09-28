Жители Улан-Удэ продолжают мерзнуть в квартирах

28 сентября на контроле администрации г. Улан-Удэ находятся две жалобы на низкую температуру в квартирах по ул. Тулаева и Комарова. Сообщается, что сотрудники управляющей компании совместно с ресурсоснабжающей организацией не смогли попасть в квартиры заявителей, чтобы замерить температуру. Остальные жалобы горожан сняты с контроля.

Эти и другие вопросы обсудили на ежедневном городском штабе, в котором участвуют все ресурсоснабжающие организации, районные администрации, управление административного контроля, управление муниципальной жилищной инспекции. По поступившим обращениям принимаются решения. Все, что не отработано в течение дня, ставится на контроль.

- При возникновении вопросов по отоплению, водоснабжению жильцы должны, прежде всего, обратиться в свои управляющие компании, ТСЖ. Если там не решат вопрос, то следует обращаться в Единую диспетчерскую службу города по телефону: 21-36-65, - сообщает пресс-служба мэрии.

Если в управляющей организации не реагируют на ваши обращения, то подать обращение по холодным батареям и горячему водоснабжению можно в муниципальную жилинспекцию через сайт «ГИС ЖКХ» или на Госуслугах (Платформа обратной связи) либо через официальный сайт администрации г. Улан-Удэ. Также можно отправить заявление по почте или прийти лично по адресу: ул. Бабушкина, д. 25, каб. 214.

Получить консультацию у специалистов управления можно по телефонам: 8(3012)23-56-57 или 8(3012)23-54-33. Приемная: 8(3012)23-53-00.





Фото: ru.freepik.com