Вдове погибшего бойца в Бурятии вручили Орден Мужества

Супруге погибшего на СВО Буянто Дамбиевича Иванова Оюун Кимовне 26 ceнтябpя вручили Opдeн Myжecтвa, cooбщается в вайбер-чате «Myxopшибиpь-инфo.24/7».

Буянто Иванов – уроженец улуса Хошун-Узур.

Родился в 1966 году, был третьим ребенком в семье.

Восемь классов окончил в родной Хошун-Узурской школе, после продолжил обучение в Иволгинском сельскохозяйственном техникуме и получил специальность механика.

После окончания учебы была служба в рядах Советской Армии. После службы работал шофёром, затем служил по контракту на ст. Дивизионной, получил звание прапорщика. По воспоминаниям сослуживцев, пользовался огромным уважением среди солдат, добросовестно исполнял все поручения, был очень надёжным, ответственным человеком, на него всегда можно было положиться.

В 1996 году вернулся в родное село, трудился чабаном в колхозе «Знамя Ленина».

С 2000 по 2008 год работал в Галтайской специальной (коррекционной) школе-интернате трудовым инструктором. С 2009 по 2014 год трудился в ОАО «Бурятзолото» раздатчиком взрывных материалов. В последние годы работал охранником в ООО ТД «Барис».

В июне 2023 года Буянто Дамбиевич принял решение пойти добровольцем для участия в специальной военной операции. Служил старшиной ПТУР (противотанковое управление ракетами).



Фото: Myxopшибиpь-инфo.24/7

Погиб 27 ноября 2023 года в п. Кременная Луганской области.