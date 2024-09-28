Общество 28.09.2024 в 15:49

Вдове погибшего бойца в Бурятии вручили Орден Мужества

Награду получила вдова уроженца Мухоршибирского района

A- A+
Текст: Анастасия Величко
Вдове погибшего бойца в Бурятии вручили Орден Мужества

Супруге погибшего на СВО Буянто Дамбиевича Иванова Оюун Кимовне 26 ceнтябpя вручили Opдeн Myжecтвa, cooбщается в вайбер-чате «Myxopшибиpь-инфo.24/7».

Буянто Иванов – уроженец улуса Хошун-Узур.

Родился в 1966 году, был третьим ребенком в семье.

Восемь классов окончил в родной Хошун-Узурской школе, после продолжил обучение в Иволгинском сельскохозяйственном техникуме и получил специальность механика.

После окончания учебы была служба в рядах Советской Армии. После службы работал шофёром, затем служил по контракту на ст. Дивизионной, получил звание прапорщика. По воспоминаниям сослуживцев, пользовался огромным уважением среди солдат, добросовестно исполнял все поручения, был очень надёжным, ответственным человеком, на него всегда можно было положиться.

В 1996 году вернулся в родное село, трудился чабаном в колхозе «Знамя Ленина».

С 2000 по 2008 год работал в Галтайской специальной (коррекционной) школе-интернате трудовым инструктором. С 2009 по 2014 год трудился в ОАО «Бурятзолото» раздатчиком взрывных материалов. В последние годы работал охранником в ООО ТД «Барис».

В июне 2023 года Буянто Дамбиевич принял решение пойти добровольцем для участия в специальной военной операции. Служил старшиной ПТУР (противотанковое управление ракетами).

Фото: Myxopшибиpь-инфo.24/7

Погиб 27 ноября 2023 года в п. Кременная Луганской области.

Теги
орден Мужества мухоршибирский район спецоперация

Все новости

Возле заправки в Бурятии заметили медведя
28.09.2024 в 16:03
Вдове погибшего бойца в Бурятии вручили Орден Мужества
28.09.2024 в 15:49
Жители Улан-Удэ продолжают мерзнуть в квартирах
28.09.2024 в 15:35
В Улан-Удэ проходит ярмарка «Золотая осень»
28.09.2024 в 15:20
Музыкант из Бурятии выступил на популярном телеконкурсе
28.09.2024 в 15:10
В Улан-Удэ сменится председатель комитета по образованию
28.09.2024 в 14:40
Глава Бурятии встретился с родными бойцов, пропавших без вести
28.09.2024 в 14:26
В Бурятии на территории ЛПХ упокоилась еще одна лисица
28.09.2024 в 14:00
В Бурятии тушат лесной пожар
28.09.2024 в 13:30
Жительница Бурятии перевела «сотруднику спецслужб» миллион рублей
28.09.2024 в 10:20
ЗУРХАЙ
с 25 сентября по 1 октября

Читайте также
Возле заправки в Бурятии заметили медведя

Он гулял в окрестностях Танхоя

28.09.2024 в 16:03
Жители Улан-Удэ продолжают мерзнуть в квартирах

Тепло пришло не ко всем горожанам

28.09.2024 в 15:35
В Улан-Удэ проходит ярмарка «Золотая осень»

Купить сельскохозяйственную продукцию можно на четырех рынках

28.09.2024 в 15:20
Музыкант из Бурятии выступил на популярном телеконкурсе

Иван Уланов из «Сезона дождей» покорил жюри «Ну-ка, все вместе»

28.09.2024 в 15:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru