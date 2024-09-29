Кипарисы вместо тополей

Вот уже много лет улан-удэнский врач занимается выращиванием экзотических для нашего региона растений. Каштан, крымская павлония, грецкий орех, кипарис, тутовник, хурма, инжир, магнолия - это лишь малая часть того, что взрастил садовод-любитель. Мужчина не только успешно адаптирует теплолюбивые виды растений под резко-континентальный климат и занимается селекцией, но и пишет об этом целую монографию.





Из психиатра - в садоводы

Наш герой Руслан Главинский долгие годы работал психиатром-наркологом на скорой помощи - сейчас же ведет прием в частной клинике. По второму образованию он - юрист. В общем и целом, разносторонняя личность. Он также опытный путешественник, побывавший во многих уголках мира. Но самое интересное то, что при всем этом Руслан - садовод-любитель.

Высадкой деревьев южного климата в суровый климат Бурятии мужчина увлекся еще лет десять назад. Тогда это было лишь небольшим хобби. Однако с годами необычное увлечение переросло в глубокое изучение с точки зрения науки.

- Сейчас я аспирант НИИ ПЗ СО РАМН г. Томска. Оглядываясь назад, смело могу заявить, что изучил целую тонну научной литературы, монографий по виноградарству, интродукции лесных пород и т. д. – говорит Руслан Главинский.

С энтузиазмом изучая эти вопросы, мужчина обзавелся наставником - научным сотрудником Института физиологии растений им. К. А. Тимирязева РАН, сотрудником Дендросада им. Р. И. Шредера г. Москвы.

- Я очень благодарен Андрею Никитину за шефство и сотрудничество. В том числе тесно работаю с учеными из Казани. А также взаимодействую с сотрудниками Ботанического сада ДВО РАН г. Владивостока. К сожалению, с местными аграриями лично незнаком. Но очень был бы рад с ними провзаимодействовать и открыт к сотрудничеству. А так, иду своим независимым путем, – отвечает Руслан на вопрос о взаимодействии с местными учеными агрономами.





Наноклимат на одном участке

- Благодаря своим шефам и обучению я научился разбираться в климатических зонах нашего региона. Удивительно, но при желании в Улан-Удэ можно вырастить настоящую виноградную лозу, подобрав сорт, скажем, «Вэлиант». А вот на севере Бурятии провернуть подобное не получится. Потому что микроклимат другой, - делится своими познаниями Руслан Главинский. - От него ведь очень много зависит. Если мы возьмем климат прибрежной зоны Байкала, где средняя температура января всего -12 градусов, то вы даже не представляете, сколько откроется возможностей!

Помимо микроклиматических условий существует такое понятие, как нано-климат ландшафта. Оказывается, если грамотно зонировать улан-удэнский садовый участок, то можно его сделать более теплым, приблизив климатически к югу. Но, увы, не географически, а нано- и микроклиматически.

Первым плацдармом для применения на практике знаний о микроклимате участка стала дача Руслана в поселке Истоке. Именно там мужчине впервые удалось вырастить кроме привычных садовых культур, такие растения и деревья, как дубы, липы, клены, аралию, черемуху Маака, несколько видов орехов, которые сейчас вступили в плодоношение в нашем климате, черный и белый тутовник, ясень, бархат амурский, элеутерококк.

Позже у него появились и южные «гости»: Гледичия японская, Биотта восточная и Шефердия (красная облепиха) из самого Краснодара. Со временем Главинский основал виноградник, а также много чего другого.

Если верить в науку, она заработает

Как утверждает Руслан, он снимает целое ведро спелого и органически чистого винограда с одной лишь взрослой четырехлетней лозы. Звучит как сказка, учитывая, что мы не находимся в южной полосе страны. Целое лето семья Главинских имеет возможность наслаждаться не только крупными яблоками, но и своим виноградом.

- У нашего винограда десертный вкус, нечто среднее между вкусом винограда, черной смородины и шелковицы, - описывает садовод Руслан. - Из собранного урожая мы выжимаем соки, закатываем компоты, также планирую освоить искусство приготовления домашнего вина.

Если на юге сейчас в самом разгаре сезон созревания и сбора урожая плодовых, то у нас, к сожалению, из-за ранних заморозков он уже прошел. Но виноград из сада Руслана не боится заморозков.

- Я буквально позавчера снимал несколько гроздей другого сорта винограда. Они уже набрали сахар. Главное в этом деле не торопиться и не снимать рано. Грозди набирают нужное количество сахара, когда становится прохладно. В конце сентября-начале октября - самое время, - делится своим опытом Руслан. - Если честно, то я испытываю гордость, и не столько за себя, сколько за возможность использования на практике науки и селекции сортов. Ведь раньше это было недоступно. Много лет мечтал вырастить столовый виноград в Бурятии. А когда достиг, понимаешь, что стоит верить в научные знания, чтобы получилось. Я очень хочу, чтобы виноград стал обычной садовой культурой у нас Бурятии, как малина и вишня.

Благодаря труду таких энтузиастов, возможно у нас расширится ассортимент наших садовых растений. И станет обыденностью садить и собирать свой урожай винограда или инжира.

Конечно, как и у многих садоводов, тем более экспериментаторов, есть неудачные опыты. У Руслана не прижились скумбия - декоративный красиво цветущий куст, пабуд - лиственный вечнозеленый кустарник. Как определил садовод, на это есть несколько причин: одна из них - нехватка суммы активных температур, проще, длины лета, низкая зимостойкость видов, так как в Бурятии зимний период длиннее. В целом много разных причин, начиная от того, что почва не подошла.

Но, несмотря на провальные опыты с разными растениями, все же ассортимент в саду у Руслана внушительный: метасеквоя, гинкго билоба лекарственный, самшит, разные виды дубов, жасмин, различные сорта яблок, груш, терн, шарафуга, бересклет, кипарисы, фундук.

Наследство на Байкале

Несколько лет назад наш герой унаследовал от матери старинную усадьбу ее родителей. Участок в 30 соток, естественно, стал вторым плацдармом для экспериментов с растениями.

- С детства помню там большие взрослые дубы с желудями, питерские клены с огромными листьями, большие южные яблоки, груши, грозди черного винограда у соседей-садоводов, - вспоминает Руслан.

Все дело в том, что расположение станции Посольской, где и находится наследственный участок, уникально. Кто катается на лыжах в г. Байкальске, подтвердят, насколько там тепло зимой. Как выяснилось, это потому, что станция расположена у подножия гор, которые являются частью хребта Хамар-Дабан, а с другой стороны - Байкал, который отдает теплоемкость своего огромного водоизмещения в зимний период.

Посмотрев рельеф местности, мои друзья-ученые сказали, что здесь возможно при научном подходе выращивать вплоть до растений Крыма. Чем я и занимаюсь три года. По факту вырастил несколько более южных сортов винограда, каштаны, глицинию, кентукийское кофейное дерево, павлонию войлочную, которая является действительно деревом Крыма, персики, черноморский платан, айву, катальпу, таксодиум, грецкий орех, чекалкин орех, железное дерево, церсис канадский и прочее, - с неподдельным энтузиазмом рассказывает Руслан. - В общем, наименований много, сейчас работаю с несколькими сортами хурмы и самым северным сортом инжира - медовый кистевой. Планов много. Там сад еще молодой, но растения удерживаются зимой. Старые усадьбы - это настоящие поместья, по сравнению с нашими дачами. В этом году расширил сад за счет картофельного поля, избавился от сорняков агротекстилем, что и вам очень советую.

В следующем году Руслан планирует продолжить засаживать свой сад не меньше десяти соток. Так как в его арсенале у садовода есть техника прививок черенков, то это позволит увеличить различные благородные сорта яблок, груш, абрикосов.

Мечты о ботаническом саде

В отличие от соседнего Иркутска, у нас в Улан-Удэ нет своего ботанического сада. Руслан Главинский мечтает организовать его, чтобы наши жители могли познакомиться с разными экзотическими южными растениями не выезжая за пределы Бурятии.

- Я бы очень хотел поспособствовать восполнению этого пробела. Было бы здорово, чтобы улицы нашего города кроме тополей и вязов украшали крупнолистные клены, дубы, орешники и кипарисы, - говорит садовод-любитель. - А ведь это все вполне возможно, только необходимо вырастить их именно от тех деревьев, что дали плоды и семена именно в нашем климате, того же Байкала. Надеюсь, когда-нибудь внесу свою лепту и в украшение нашего Улан-Удэ, создав растения с абсолютной зимостойкостью. Но, конечно, для этого нужно время.

Сейчас Руслан занимается параллельно созданием орехового сада. У него уже есть внушительный запас орехов, а также он специально приобретает желуди от взрослых дубов в Посольске. Необходимо, чтобы эти деревья выросли в данной местности и дали свои плоды. Именно из них вырастут, например, дубы с абсолютной зимостойкостью для г. Улан-Удэ, а не купленные растения из других регионов. Как уверяет садовод, они высадили ведро желудей в лесу на Байкале, которые хорошо проросли и прекрасно зимуют.

У мужчины есть много сторонников и единомышленников, в своей группе в социальной сети он делится своим опытом и наработками.

- Когда-нибудь, накопив достаточную доказательную базу и описание, планирую, возможно, издать своего рода монографию для нашей Бурятии. Буду рад, если мои знания и практика пригодятся и позволят сделать природу нашей республики еще более уникальной. Ведь не все получалось сразу, только лишь фундаментально встав на научные рельсы, можно добиться практических и уникальных результатов для климата Бурятии, чего и вам желаю, уважаемые садоводы. Верьте в себя, и все получиться, - подытоживает психиатр-нарколог Руслан Главинский.

Фото: из личного архива Р. Главинского.