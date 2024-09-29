Собачья ОПГ запугивает Хоринск

«Пожалуйста, решите проблему с собаками. Вот такая стая собак бегают по ул. Ленинградская и Промышленная. Страшно за детей», – отметили местные жители.

«Мы провели комиссионно рейд. Частично установлены владельцы собак, для привлечения к административной ответственности за нарушение правил содержания собак», – сообщил муниципальный инспектор района Марина Харитонова.

В административном центре Хоринского района нашей республики свора собак «кошмарит» сельчан. Местные жители жалуются, что четвероногие бегают по улицам Ленинградская и Промышленная в слишком большой компании.На фотографии отчетливо видно, что в «мохнатом ОПГ» состоит около 15 особей. Некоторые из них – домашние.Отметим, в селе есть специальная вайбер-группа, где сообщают о нарушениях самовыгула собак. Сельских жителей призвали отправлять фото и видео в группу или лично муниципальному инспектору.