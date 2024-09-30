Служить не пить

В Государственной Думе планируют ужесточить законодательство в части продажи алкоголя. Возрастной ценз на приобретение спиртных напитков возможно поднимется с 18 лет до 21 года.

Очередная попытка

Автор инициативы депутат Султан Хамзаев в интервью РИА «Новости» отметил, что «алкоголь вызывает болезни и другие негативные проявления», и призвал относиться к своему здоровью трепетнее.

По мнению Султана Хамзаева, особое внимание нужно уделить здоровью молодежи.

«Выступаю за запрет продажи и потребления алкоголя до 21 года. Такой возрастной ценз необходим в качестве продолжения нашей мягкой, аккуратной антиалкогольной политики. Мы должны сокращать возраст потребления алкоголя, поднимая вверх существующую планку», - сказал он.

Стоит отметить, что в 2021 году Министерство здравоохранения Российской Федерации уже выступало с инициативой повысить минимальный возраст, необходимый для покупки крепкого алкоголя, с 18 лет до 21 года. Под ограничения на тот момент могло попасть все спиртное крепостью больше 16,5%. Однако закон, прямо устанавливающий продажу крепкого спиртного с 21 года, так и не принят в России.

Напомним, в этом году правительство Бурятии внесло в Народный Хурал законопроект о внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О некоторых вопросах правового регулирования в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Бурятия». В его рамках было запланировано ввести ряд серьезных ограничений продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на всей территории нашей республики.

Одним из важных нововведений в законопроекте стало увеличение зала обслуживания посетителей до 50 квадратных метров в городе Улан-Удэ для объектов общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях. Теперь магазины, поставив два стула и два стола у себя, не могут сойти за «кафе» и продавать алкоголь, как раньше.

Для организаций, имеющих право осуществлять розничную продажу лицензируемой алкогольной продукции, повысили уставной капитал с 60 000 до 300 000 рублей.

Власти также продлили и запрет на продажу алкоголя по времени. Теперь его можно купить с 20:00 до 11:00 взамен ранее действующего с 21:00 до 09:00.

Алкогольное лобби

Как отметил общественник, «число потребителей в этом возрасте невелико, и они вносят небольшой вклад в объеме продаж алкоголя». Поскольку в этом возрасте современная молодежь, в отличие от предыдущих поколений, в целом отказалась от массового употребления алкоголя. В особенности крепкого спиртного, что показывают данные опросов общественного мнения.

Именно по этой причине - небольшой доле потребителей в возрасте от 18 - 21 года, по сравнению с более старшими возрастами, шансы на прохождение закона в Госдуме велики.

- Данные инициативы уже неоднократно предлагались Минздравом РФ, но довольно сильное алкогольное лобби в федеральных органах власти раз за разом торпедировало их, возможно, это ограничение не слишком отразится на продажах, этим могут пожертвовать, - полагает председатель общества «Трезвая Бурятия» Алексей Карнаухов. - В целом любая подобная мера будет полезна, вопрос только в том, что не надо особо ее переоценивать. Эффект будет, но минимальный.

Как в других странах

Ранее в пояснительной записке по законопроекту об ограничениях по возрасту, министерство здравоохранения отмечало, что мозг человека окончательно формируется только к 21 году и употребление алкоголя в более раннем возрасте небезопасно для его развития. В качестве примера приводится опыт других стран: в США продажи крепкого алкоголя повысили до 21 года, в Финляндии, Норвегии, Швеции, Исландии и Японии - до 20 лет.

Между тем вопрос, который сегодня задается, не праздный. Если сегодня возраст службы в армии установлен с 18 лет, и человек считается взрослым и способным держать в руках оружие, то почему по вопросу принимать или нет алкоголь, переносится на 21 год?

- Это неправильно. В нашей стране люди становятся совершеннолетними в 18 лет. Сесть в тюрьму они могут, сесть за руль, работать на опасном производстве могут, защищать страну могут, рожать детей, усыновлять, а выпить - нет. Я не понимаю, почему гражданам, несущим полную юридическую и уголовную ответственность, нужно запрещать приобретать спиртное. Насколько злоупотреблять им - в конечном итоге выбор каждого. Но отбирать у человека возможность купить выпивку на праздник или в качестве подарка кому-то - некорректно, - возмущается жительница Улан-Удэ Сэсэг Дамдинова.

Однако в обществе все же есть понимание, почему необходимо повысить ценз. Не все молодые люди разумно подходят к потреблению алкоголя. По мнению некоторых экспертов, вместе с запретами, надо повышать уровень культуры пития.





Фото: «Номер один».