Общество 30.09.2024 в 09:38

Могучие муравьи в Бурятии строят муравейники из камней

Белые жилища маленьких силачей повстречали на Ушканьих островах
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Текст: Елена Кокорина
Могучие муравьи в Бурятии строят муравейники из камней

В Забайкальском национальном парке рассказали о белых муравейниках, построенных из маленьких белых камешков. Мелкий гравий приносит ветром с Байкала, и трудолюбивые насекомые сооружают из него свои жилища.

- Ушканьи острова вполне можно было бы назвать Муравьиными, ведь по плотности населения этих насекомых архипелаг не имеет равных в России. Известно, что основная причина их многочисленности – это отсутствие зверей и птиц, питающихся муравьями и их яйцами и систематически разрушающих муравейники. Не многие знают, что на Ушканьих островах встречаются даже белые муравейники, - пишут в «Заповедном Подлеморье».

Именно о них рассказывает учёный-эколог, известный исследователь Байкала, писатель и журналист Олег Гусев в своём произведении «На очарованном берегу».

- Но вот мы набрели на муравейник, как будто посыпанный белой крупой. Легко было предположить, что сильные ветры намели на него с берегового пляжа этот мелко переработанный материал. Оказалось, однако, что весь муравейник был построен из белых камешков. Таких муравейников на берегу Байкала было очень много. Размеры каменных муравьиных куч были значительно меньше лесных и не превышали 60 сантиметров в высоту. Многие муравейники почти целиком состояли из мелкого гравия, - рассказывает ученый.

Этим летом Лубсан Чагдуров побывал на Большом острове и сделал несколько кадров с такими муравейниками.

Фото: Лубсан Чагдуров, «Заповедное Подлеморье»

Теги
муравейники природа Ушканьи острова

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