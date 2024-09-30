Общество 30.09.2024 в 09:49

Дорожники Бурятии активно готовятся к зиме

В каждом районе республики продолжается переоборудование и подготовка спецтехники к зимнему периоду
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Текст: Служба информации "Номер один"
Дорожники Бурятии активно готовятся к зиме

В каждом районе Бурятии продолжается переоборудование и подготовка спецтехники к зимнему периоду и формирование запасов противогололедных материалов. На сегодняшний день в полном объеме к зиме подготовились в Прибайкальском, Еравнинском, Баргузинском и Курумканском районах.

Специалисты Бурятрегионавтодора продолжают выезжать в районы республики с проверкой спецтехники и заготовленных объемов противогололедных материалов. Накануне специалисты проверили Кабанский и Прибайкальский районы.

- Спецтехника и запасы противогололедных материалов готовы. На случай аномальных снегопадов мы предусмотрели возможность оперативно передислоцировать технику между районами для устранения последствий обильных снегопадов, — сказал руководитель ГКУ «Бурятрегионавтодор» Владимир Соснин.

На прошлой неделе проверка прошла в Курумканском и Баргузинском районах. Спецтехнику — грейдеры, трактора-щетки, пескоразбрасыватели и самосвалы, дорожники уже укомплектовали зимним оборудованием.

Ситуационный центр Бурятрегионавтодора будет мониторить и координировать работу подрядчиков при ухудшении погодных условий, а также принимать заявки от жителей Бурятии по тел.: 55-20-55 или по эл. почте: disp03@mail.ru.

 

Фото: ГКУ «Бурятрегионавтодор»

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