Общество 30.09.2024 в 09:57

В Сотниково построили новую детскую площадку

Для детей там установили игровой комплекс, качели, спортивный комплекс, тренажеры и велопарковку
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Сотниково построили новую детскую площадку

В селе Сотниково на участке по ул. Маяковского, который ранее пустовал, этим летом появилась яркая функциональная детская площадка. Ее установка стала возможной благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Для детей там установили игровой комплекс, качели, а также спортивный комплекс, тренажеры и велопарковку.

Перед размещением игрового оборудования на территории уложили тротуарную плитку, бордюры, обустроили лестницы и пандусы. Для удобства и безопасности установили уличное освещение.


- Подрядной организацией закончен первый этап работ по благоустройству общественного пространства по ул. Маяковского. Произведена планировка участка, обустроено три отдельных зоны, игровая, спортивная и тихая. В следующем году в рамках второго этапа планируется озеленение, а также доукомплектовать пространство иными малыми архитектурными формами и арт-объектами!», - поделился глава Сотниковского сельского поселения Игорь Киселёв.

Работы по обустройству детской площадки выполнило ООО «Демиург». На реализацию проекта направили чуть более 400 тыс. рублей.

В этом году благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Иволгинском районе благоустроены 7 общественных территорий и 1 двор.

В селе Сотниково по ул. Трактовая отремонтировали дворовую территорию у дома №8, а также в скором времени завершатся работы по обновлению детской площадки по улице Медицинская.

В селах Иволгинск, Каленово и в у. Оронгой обустроили детские спортивно-игровые площадки, а в у. Нурселение благоустроили территорию для отдыха населения в кв. Восточный. В с. Поселье продолжились работы по ограждению кладбища.

 

Фото: администрация Иволгинского района

Теги
формирование комфортной городской среды жилье и городская среда иволгинский район

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