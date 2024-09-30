Заезд в Улан-Удэ станет шире

«В связи с появлением дополнительной полосы на данном участке будет изменена схема проезда перекрестка со светофорным регулированием. Так, после установки и настройки светофора для проезда по направлению Иркутск – Чита автомобилисты будут ориентироваться на основной сигнал светофора. В то же время для проезда по направлению Иркутск – Улан-Удэ (заезд на ул. Кабанская) будет установлена дополнительная секция светофора (стрелка)», - рассказали в «Южном Байкале».





На трассе «Байкал» в районе въезда в Улан-Удэ со стороны Сотниково подходят к завершению работы по расширению участка дороги. Как сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Байкал», это обеспечит беспрепятственный проезд транспорта в сторону Читы, а также будут способствовать уменьшению пробок при въезде в столицу Бурятии в туристический сезон.Работы по расширению дороги на этом участке начались в апреле. Ранее жители республики неоднократно жаловались, что в летний период в этом месте собираются большие пробки. Особенно ситуация усугублялась в жаркие дни, когда горожане массово выезжали на автомобилях на Байкал.Фото: «Номер один»