Общество 30.09.2024 в 10:24

В Бурятии подвели первые итоги экологической акции «БумБатл»

Всероссийская акция по сбору макулатуры проводится по всей России с 23 сентября по 15 ноября
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии подвели первые итоги экологической акции «БумБатл»

Бурятия активно участвует в пятом сезоне масштабной Всероссийской экологической акции по сбору макулатуры «БумБатл» (возрастное ограничение 0+). В этом году проходит юбилейный сезон популярной экологической акции.

Акция по сбору макулатуры #БумБатл проводится по всей стране с 23 сентября по 15 ноября. Акция организуется пятый год подряд при поддержке национального проекта «Экология».

Национальный проект «Экология» направлен на эффективное обращение с отходами производства и потребления, экологическое оздоровление и сохранение водных объектов, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, сохранение лесов.

Акция «БумБатл» – это соревнование по сбору макулатуры, в котором может принять участие любой желающий. Цель БумБатла – повышение экологической культуры и формирования экологической грамотности у населения.

- Министерство природных ресурсов и экологии республики Бурятия с гордостью сообщает о своем участии во всероссийской акции «БумБатл», направленной на сбор и переработку макулатуры. В рамках акции министерство сдало собранную макулатуру единственному переработчику макулатуры в республике – компании Эковата 03, - сообщили в Минприроды Бурятии.

Акция БумБатл призвана привлечь внимание к проблемам экологии и важности вторичной переработки. Участие в акции позволит не только снизить объем отходов, но и внести каждому жителю страны свой вклад в сохранение природных ресурсов.

Любой желающий может зарегистрироваться в качестве участника на сайте https://бумбатл.национальныепроекты.рф/ и принять участие в акции.

Коллективные заявки на участие принимаются с 23 сентября по 10 ноября. Побороться за первенство в индивидуальном зачете можно с 23 сентября по 15 ноября. При регистрации нужно указать организацию или подтвердить самостоятельное участие, выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приема, отнести бумагу туда, получить акт о сдаче и загрузить его в личный кабинет.

На протяжении последних лет Минприроды Бурятии активно привлекает всех желающих для сбора макулатуры – это работники госучреждений, коммерческие компании, общественные организации, волонтеры, студенты и школьники. В 2022 году всего за две недели акции в Бурятии было собрано более 2,5 тысячи тонн макулатуры, что спасло от вырубки около 50 тысяч деревьев, или 500 гектаров леса.

- Мы рады участвовать в такой значимой инициативе, как «БумБатл». Это отличный способ показать, что забота об экологии – это не только ответственность государства, но и каждого из нас, – отметила Наталья Тумуреева, министр природных ресурсов и экологии республики Бурятия.

Компания «Эковата 03», принимающая макулатуру, занимается ее переработкой и производством вторичных материалов, что способствует развитию экологически чистых технологий в республике.

Министерство природы Бурятии призывает всех жителей Бурятии присоединиться к акциям по сбору вторичных материалов и активно участвовать в мероприятиях, направленных на защиту окружающей среды.

Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл» организована АНО «Национальные приоритеты» в сотрудничестве с Всероссийским экологическим движением «Экосистема» и при поддержке Минприроды России.

Национальный проект «Экология» реализуется по поручению президента России Владимира Путина.


Возрастное ограничение 0+

 

Фото: Номер один

Теги
министерство природных ресурсов и экологии республики бурятия сбор макулатуры бумбатл нацпроект Экология

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