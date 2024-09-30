Бойцов СВО в аэропорту Бурятии встретили лесники

Сотрудники автономного учреждения «Лесресурс» встретили бойцов СВО в аэропорту «Байкал». Ребята вернулись на побывку домой с зоны боевых действий.

Уже по традиции различные организации нашей республики торжественно встречают земляков в аэропорту «Байкал», которые возвращаются на побывку с зоны боевых действий. На этой неделе эту важную миссию выполняют работники АУ РБ «Лесресурс».

- Для нас очень почетно быть одними из первых, кого видят наши герои. Такое мероприятие наполнено патриотизмом и безграничным уважением к ребятам, которые защищают страну. Мы наблюдаем трогательное воссоединение семьи, радость в глазах близких и бойцов. Им очень приятно данное внимание, да и нам самим тяжело сдерживать эмоции. Пусть все ребята вернутся домой живые и невредимые, - отмечают сотрудники учреждения.

Республиканское агентство лесного хозяйства уже неоднократно встречало бойцов СВО, прилетевших домой и на постоянной основе помогают воинам.

- Мы всегда поддерживаем земляков, а лесникам, которые находятся на передовой, обеспечиваем постоянную поддержку, отправляем посылки с гуманитарной помощью, необходимым оборудованием. Кроме того, собрали деньги и обеспечили наших бойцов автомобилями. Отправка Нивы была зимой 2023 года, а УАЗ «Буханку» отправили нынешней весной. Всегда помогаем семьям ребят, по возможности заготавливаем дрова. Только общими усилиями мы приблизим победу, - рассказали в отделе кадров РАЛХ.

Фото: РАЛХ