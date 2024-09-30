Общество 30.09.2024 в 10:42

Бойцов СВО в аэропорту Бурятии встретили лесники

Они вернулись домой на побывку
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Бойцов СВО в аэропорту Бурятии встретили лесники

Сотрудники автономного учреждения «Лесресурс» встретили бойцов СВО в аэропорту «Байкал». Ребята вернулись на побывку домой с зоны боевых действий.

Уже по традиции различные организации нашей республики торжественно встречают земляков в аэропорту «Байкал», которые возвращаются на побывку с зоны боевых действий. На этой неделе эту важную миссию выполняют работники АУ РБ «Лесресурс».

- Для нас очень почетно быть одними из первых, кого видят наши герои. Такое мероприятие наполнено патриотизмом и безграничным уважением к ребятам, которые защищают страну. Мы наблюдаем трогательное воссоединение семьи, радость в глазах близких и бойцов. Им очень приятно данное внимание, да и нам самим тяжело сдерживать эмоции. Пусть все ребята вернутся домой живые и невредимые, - отмечают сотрудники учреждения.

Республиканское агентство лесного хозяйства уже неоднократно встречало бойцов СВО, прилетевших домой и на постоянной основе помогают воинам.

- Мы всегда поддерживаем земляков, а лесникам, которые находятся на передовой, обеспечиваем постоянную поддержку, отправляем посылки с гуманитарной помощью, необходимым оборудованием. Кроме того, собрали деньги и обеспечили наших бойцов автомобилями. Отправка Нивы была зимой 2023 года, а УАЗ «Буханку» отправили нынешней весной. Всегда помогаем семьям ребят, по возможности заготавливаем дрова. Только общими усилиями мы приблизим победу, - рассказали в отделе кадров РАЛХ.

Фото: РАЛХ

 

 

Теги
СВО

Все новости

После тройного ДТП житель Бурятии оказался в больнице
30.09.2024 в 11:17
Температура горячей воды в Улан-Удэ оказалась ниже нормы
30.09.2024 в 11:04
Мошенники берут под контроль телефоны жителей Бурятии
30.09.2024 в 10:50
Бойцов СВО в аэропорту Бурятии встретили лесники
30.09.2024 в 10:42
В Бурятии разыскивают пропавшего жителя Кяхтинского района
30.09.2024 в 10:31
Пьяный пешеход в Улан-Удэ попал под машину
30.09.2024 в 10:26
В Бурятии подвели первые итоги экологической акции «БумБатл»
30.09.2024 в 10:24
Попавший в ДТП житель Бурятии скончался в больнице
30.09.2024 в 10:16
«Россети Сибирь» заключили долгосрочное регуляторное соглашение с Кемеровской областью о модернизации электросетей
30.09.2024 в 10:11
Заезд в Улан-Удэ станет шире
30.09.2024 в 10:02
ЗУРХАЙ
с 25 сентября по 1 октября

Читайте также
Температура горячей воды в Улан-Удэ оказалась ниже нормы
Нарушения выявили в Сосновом бору
30.09.2024 в 11:04
В Бурятии подвели первые итоги экологической акции «БумБатл»
Всероссийская акция по сбору макулатуры проводится по всей России с 23 сентября по 15 ноября
30.09.2024 в 10:24
Заезд в Улан-Удэ станет шире
На трассе «Байкал» завершаются работы по расширению дороги
30.09.2024 в 10:02
В Сотниково построили новую детскую площадку
Для детей там установили игровой комплекс, качели, спортивный комплекс, тренажеры и велопарковку
30.09.2024 в 09:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru