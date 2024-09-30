Общество 30.09.2024 в 11:04

Температура горячей воды в Улан-Удэ оказалась ниже нормы

Нарушения выявили в Сосновом бору
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Текст: Елена Кокорина
Температура горячей воды в Улан-Удэ оказалась ниже нормы

Управление муниципальной жилищной инспекции Улан-Удэ выявило несоответствие температуры горячей воды установленным нормам. Проверка была проведена по обращению жителя дома по ул. Маргелова, 21.

- Оказалось, что температура горячей воды на вводе в дом и в квартире ниже 60 градусов. Это нарушает правила предоставления коммунальных услуг. ФГБУ «Центральное ЖКУ» Минобороны РФ выдано предписание о восстановлении температуры на вводе в многоквартирный дом и произведении перерасчета оплаты, - сообщили в Управлении.

Материалы проверки переданы в Госстройжилнадзор для привлечения ЦЖКУ к административной ответственности за нарушение законодательства.

- В случае отказа в перерасчете и восстановлении нормативной температуры жителям следует обратиться в Управление муниципальной жилищной инспекции с приложением копий документов, подтверждающих факты, изложенные в обращении, по адресу: ул. Бабушкина, 25, каб. 214, - напомнили в мэрии города Улан-Удэ.

Получить консультацию у специалистов Управления можно по телефонам: 23-56-57 или 23-54-33. Приемная: 23-53-00.

Фото: loon.site

 

 

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