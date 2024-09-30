Общество 30.09.2024 в 11:53

Монголы пытались вывезти из Бурятии около 300 кг сухофруктов

Груз задержали из-за отсутствия документов
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Текст: Елена Кокорина
Монголы пытались вывезти из Бурятии около 300 кг сухофруктов

Граждане Монголии пытались провести через границу Бурятии 287 кг сухофруктов. Движение груза пришлось приостановить по причине отсутствия разрешительных документов.

Нарушения правил и норм карантина растений при вывозе с территории РФ подкарантинной продукции выявили в МАПП «Кяхта» госинспектор Россельхознадзора и бурятские таможенники.

- Граждане Монголии пытались вывезти сушеные абрикосы, сливу, виноград и финики общим весом 287 кг. На вывозимую подкарантинную продукцию отсутствовали фитосанитарные сертификаты, что является нарушением закона и создает угрозу распространения карантинных организмов, - прокомментировали в Россельхознадзоре республики.

На граждан Монголии составили два протокола. Продукция была возвращена в Россию для оформления фитосанитарных сертификатов.

Фото: Россельхознадзор по Бурятии

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В селе собрали деньги на экспертизу здания

Родители детей-школьников из Старого Онохоя подали в суд исковое заявление, чтобы учебное заведение признали не аварийным. Напомним, ранее экспертиза показала, что износ деревянного двухэтажного здания составил 76%. Сейчас местные дети обучаются в соседнем поселке Онохой в СОШ № 1, с чем сельчане так и не смогли смириться.

Суд принял решение о проведении дополнительной экспертизы, она стоит около 100 тысяч рублей. Оплата экспертизы не может производиться на бюджетные средства, поскольку истцы – частные лица. Глава поселения Владимир Иванов бросил клич в местную вайбер-группу.

«Так получается всегда, если закрывается школа, начинает умирать село. Обращаюсь к неравнодушным жителям с просьбой помочь нашим землякам. Помните, как они бескорыстно пришли на помощь жителям Армянского, когда приехали на своей технике отсыпать дамбу при угрозе потопа? Уверен, мы сможем помочь староонохойцам в трудную минуту», - написал Иванов.

Деньги на экспертизу удалось собрать быстро – уже через пару дней нужную сумму пожертвовали два депутата.

Истцы связались с экспертом, сейчас идет подготовка документов.

Минувшей зимой корреспондент «Номер один» побывала в Старом Онохое и рассказала о том, в каких условиях вынуждены учиться дети. Родители учащихся просили построить новую школу для их детей. Однако внимание на образовательное учреждение вместо чиновников обратили следователи и потребовали прекратить учебу в разваливающемся здании.

Отметим, в начале 2021 года в поселке решили построить новую школу. Из республиканского бюджета выделили деньги на разработку проектно-сметной документации и землю. Строительство вошло в программу «Комплексное развитие сельских территорий», стройка должна была начаться в 2023 году. Но в программу внесли изменения - из нее исключили населенные пункты, которые находятся на расстоянии ближе 50 километров от столицы субъекта. Поэтому Старый Онохой из этой программы выпал.

Когда в Старом Онохое появится новая школа, пока неизвестно. В минобразования Бурятии заявили, что была направлена заявка в адрес министерства просвещения РФ о включении строительства нового здания на 100 учебных мест в федеральную адресную инвестиционную программу на 2025 год. Заявка находится на рассмотрении.


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