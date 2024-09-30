Жители Улан-Удэ возмутились, что возле их дома вырвали все деревья

Люди, проживающие в доме по улице Шумяцкого,16а, заявили, что деревья защищали их дом от подтоплений и пыли. Об этом они сообщили в соцсети.

Горожанам пояснили, что деревья повреждали своими корнями укрепляющую стену, из-за чего был риск обвала и подтоплений. Тем не менее, улан-удэнцы хотят сохранить хотя бы ту растительность, которую рабочие не успели уничтожить.

«В соседнем доме все деревья оставили, просто обновили стену и все! Так красиво было наблюдать за сменой сезонов, летом так здорово было погулять под их тенью. А теперь тут уродливый пустырь, будем теперь задыхаться от пыли. Все в песке, ветер чуть дунет и все, деревья хоть как-то защищали. К кому обращаться, чтобы прекратили рвать деревья?», - написали горожане.

Недавно, 24 сентября, в центре Улан-Удэ нашли вырванный с корнем клен. Погибшее дерево лежало у дороги. По всей видимости ночью или ранним утром на него наехал автомобиль.

- Сегодня утром сотрудники МБУ «Городское лесничество» зафиксировали факт наезда автомобиля на клен сибирский на ул. Ленина возле театра «Ульгэр». К сожалению, взрослое дерево вырвано с корнем и погибло, - прокомментировали в ведомстве.



Фото: соцсети