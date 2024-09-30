Общество 30.09.2024 в 12:40

Жители Улан-Удэ возмутились, что возле их дома вырвали все деревья

Без растительности остались жители ул. Шумяцкого

A- A+
Текст: Анастасия Величко
Жители Улан-Удэ возмутились, что возле их дома вырвали все деревья

Люди, проживающие в доме по улице Шумяцкого,16а, заявили, что деревья защищали их дом от подтоплений и пыли. Об этом они сообщили в соцсети.

Горожанам пояснили, что деревья повреждали своими корнями укрепляющую стену, из-за чего был риск обвала и подтоплений. Тем не менее, улан-удэнцы хотят сохранить хотя бы ту растительность, которую рабочие не успели уничтожить.

«В соседнем доме все деревья оставили, просто обновили стену и все! Так красиво было наблюдать за сменой сезонов, летом так здорово было погулять под их тенью. А теперь тут уродливый пустырь, будем теперь задыхаться от пыли. Все в песке, ветер чуть дунет и все, деревья хоть как-то защищали. К кому обращаться, чтобы прекратили рвать деревья?», - написали горожане.

Недавно, 24 сентября, в центре Улан-Удэ нашли вырванный с корнем клен. Погибшее дерево лежало у дороги. По всей видимости ночью или ранним утром на него наехал автомобиль.

- Сегодня утром сотрудники МБУ «Городское лесничество» зафиксировали факт наезда автомобиля на клен сибирский на ул. Ленина возле театра «Ульгэр». К сожалению, взрослое дерево вырвано с корнем и погибло, - прокомментировали в ведомстве.

 
Фото: соцсети

Теги
деревья ремонт

Все новости

2 октября жителей Бурятии просят соблюдать спокойствие
30.09.2024 в 12:53
Жители Улан-Удэ возмутились, что возле их дома вырвали все деревья
30.09.2024 в 12:40
В Улан-Удэ поймали серийную воровку
30.09.2024 в 12:36
В Бурятии объявили победителей конкурса «Книга года»
30.09.2024 в 12:14
В Улан-Удэ пройдет турнир памяти Сергея Замбалова
30.09.2024 в 12:12
Монголы пытались вывезти из Бурятии около 300 кг сухофруктов
30.09.2024 в 11:53
«Все по закону и науке»
30.09.2024 в 11:48
ВСЖД помогает малому бизнесу
30.09.2024 в 11:35
После тройного ДТП житель Бурятии оказался в больнице
30.09.2024 в 11:17
Температура горячей воды в Улан-Удэ оказалась ниже нормы
30.09.2024 в 11:04
ЗУРХАЙ
с 25 сентября по 1 октября

Читайте также
2 октября жителей Бурятии просят соблюдать спокойствие
Сирены, которые заработают, включат ради проверки
30.09.2024 в 12:53
Монголы пытались вывезти из Бурятии около 300 кг сухофруктов
Груз задержали из-за отсутствия документов
30.09.2024 в 11:53
Температура горячей воды в Улан-Удэ оказалась ниже нормы
Нарушения выявили в Сосновом бору
30.09.2024 в 11:04
Бойцов СВО в аэропорту Бурятии встретили лесники
Они вернулись домой на побывку
30.09.2024 в 10:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru