Общество 30.09.2024 в 12:53

2 октября жителей Бурятии просят соблюдать спокойствие

Сирены, которые заработают, включат ради проверки
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Текст: Петр Санжиев
2 октября жителей Бурятии просят соблюдать спокойствие
2 октября в 10 часов 40 минут в Бурятии начнется комплексная проверка систем оповещения. Будут включены громкоговорители и сирены. В телерадиоэфире прервутся привычные передачи и прозвучит информация о проведении проверки. Эфир прервут на 10 телеканалах и 3 радиостанциях. Завершится мероприятие в 10 часов 43 минуты.

Население просят не беспокоиться по поводу предстоящей тренировки.

Как отмечают власти, система гражданской обороны (ГО) - один из важных элементов обеспечения безопасности населения. ГО включает в себя целый спектр задач - подготовка населения, обеспечение готовности всех необходимых средств, развитие оповещения граждан, планирование эвакуации людей в безопасные районы и т. д.

ГО уделяют большое внимание. Так, четыре раза в год с подрастающим поколением проводятся Всероссийские открытые уроки по безопасности. Дети узнают, что делать при возникновении нештатной ситуации, о средствах защиты и т.д. Также проводят Всероссийскую штабную тренировку по гражданской обороне. Нынче она пройдет 3-4 октября. Проверят силы и средства, пройдут смотры готовности.

В Бурятии есть порядка двухсот учебно-консультационных пунктов, на которых все желающие могут ознакомиться с информацией на тему гражданской обороны - методы и способы самопомощи, взаимопомощи, способы защиты от возможных опасностей.

Места размещения пунктов можно узнать на сайте мэрии Улан-Удэ и других муниципалитетов республики. Пункты есть в каждом районе Бурятии. Также на предприятиях должны готовить работников в направлении гражданской обороны. Руководитель предприятия за это несет ответственность. Для контроля того, как поставлено это дело, проводят проверки в рамках надзора в области ГО.

Фото: скриншот видео МЧС Бурятии
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гражданская оборона

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