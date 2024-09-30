2 октября жителей Бурятии просят соблюдать спокойствие

2 октября в 10 часов 40 минут в Бурятии начнется комплексная проверка систем оповещения. Будут включены громкоговорители и сирены. В телерадиоэфире прервутся привычные передачи и прозвучит информация о проведении проверки. Эфир прервут на 10 телеканалах и 3 радиостанциях. Завершится мероприятие в 10 часов 43 минуты.Население просят не беспокоиться по поводу предстоящей тренировки.Как отмечают власти, система гражданской обороны (ГО) - один из важных элементов обеспечения безопасности населения. ГО включает в себя целый спектр задач - подготовка населения, обеспечение готовности всех необходимых средств, развитие оповещения граждан, планирование эвакуации людей в безопасные районы и т. д.ГО уделяют большое внимание. Так, четыре раза в год с подрастающим поколением проводятся Всероссийские открытые уроки по безопасности. Дети узнают, что делать при возникновении нештатной ситуации, о средствах защиты и т.д. Также проводят Всероссийскую штабную тренировку по гражданской обороне. Нынче она пройдет 3-4 октября. Проверят силы и средства, пройдут смотры готовности.В Бурятии есть порядка двухсот учебно-консультационных пунктов, на которых все желающие могут ознакомиться с информацией на тему гражданской обороны - методы и способы самопомощи, взаимопомощи, способы защиты от возможных опасностей.Места размещения пунктов можно узнать на сайте мэрии Улан-Удэ и других муниципалитетов республики. Пункты есть в каждом районе Бурятии. Также на предприятиях должны готовить работников в направлении гражданской обороны. Руководитель предприятия за это несет ответственность. Для контроля того, как поставлено это дело, проводят проверки в рамках надзора в области ГО.Фото: скриншот видео МЧС Бурятии