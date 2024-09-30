В Бурятии жители Старого Онохоя продолжают бороться за свою школу

Родители детей-школьников из Старого Онохоя подали в суд исковое заявление, чтобы учебное заведение признали не аварийным. Напомним, ранее экспертиза показала, что износ деревянного двухэтажного здания составил 76%. Сейчас местные дети обучаются в соседнем поселке Онохой в СОШ № 1, с чем сельчане так и не смогли смириться.

Суд принял решение о проведении дополнительной экспертизы, она стоит около 100 тысяч рублей. Оплата экспертизы не может производиться на бюджетные средства, поскольку истцы – частные лица. Глава поселения Владимир Иванов бросил клич в местную вайбер-группу.

«Так получается всегда, если закрывается школа, начинает умирать село. Обращаюсь к неравнодушным жителям с просьбой помочь нашим землякам. Помните, как они бескорыстно пришли на помощь жителям Армянского, когда приехали на своей технике отсыпать дамбу при угрозе потопа? Уверен, мы сможем помочь староонохойцам в трудную минуту», - написал Иванов.

Деньги на экспертизу удалось собрать быстро – уже через пару дней нужную сумму пожертвовали два депутата.

Истцы связались с экспертом, сейчас идет подготовка документов.

Минувшей зимой корреспондент «Номер один» побывала в Старом Онохое и рассказала о том, в каких условиях вынуждены учиться дети. Родители учащихся просили построить новую школу для их детей. Однако внимание на образовательное учреждение вместо чиновников обратили следователи и потребовали прекратить учебу в разваливающемся здании.

Отметим, в начале 2021 года в поселке решили построить новую школу. Из республиканского бюджета выделили деньги на разработку проектно-сметной документации и землю. Строительство вошло в программу «Комплексное развитие сельских территорий», стройка должна была начаться в 2023 году. Но в программу внесли изменения - из нее исключили населенные пункты, которые находятся на расстоянии ближе 50 километров от столицы субъекта. Поэтому Старый Онохой из этой программы выпал.

Когда в Старом Онохое появится новая школа, пока неизвестно. В минобразования Бурятии заявили, что была направлена заявка в адрес министерства просвещения РФ о включении строительства нового здания на 100 учебных мест в федеральную адресную инвестиционную программу на 2025 год. Заявка находится на рассмотрении.





Фото: "Номер один"