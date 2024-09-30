Трудовые отряды мэра Улан-Удэ убрали мусор в бульваре «Сиреневый». Студенты колледжа БГСХА навели порядок на улицах.

– Благодаря участию в трудовых отрядах ребята, наши школьники и студенты, приучаются к здоровому образу жизни и развивают экологическую культуру. К ним приходит осознание, что, если хочешь сделать мир лучше - нужно начать с себя, - отметили в управлении по делам молодежи администрации г. Улан-Удэ.





Проект «Молодежные трудовые отряды мэра г. Улан-Удэ» направлен на привлечение молодежи к благоустройству, озеленению и санитарной уборке улиц, скверов, парков, памятников нашего города.

Также волонтеры принимают участие в оказании помощи пожилым, одиноким, маломобильным гражданам и семьям участников СВО.

Фото: администрация г. Улан-Удэ