Общество 30.09.2024 в 13:36
Школьники Улан-Удэ могут побывать на «Дне мечты»
Там можно познакомиться с улан-баторской «плешкой» и другими вузами России и Бурятии
Текст: Петр Санжиев
В столице Бурятии 6 октября (воскресенье) состоится I Международная форум-выставка «День мечты и карьеры-2024». Это интересное профориентационное мероприятие для учеников 9, 10 и 11 классов, которые задумываются над вопросом куда пойти учиться дальше.
На форуме ожидается участие представителей Высшей школы экономики из Москвы, улан-баторского филиала Российского экономического университета им. Плеханова, Иркутского госуниверситета, Иркутского национального исследовательского технического университета (бывший иркутский «политех»), а также республиканских вузов. Мероприятие пройдет в гостинице «Бурятия».
По словам одного из организаторов «Дня мечты» Андрея Бородина, директора «Байкальского фонда будущих поколений», ожидается участие около 400 старшеклассников. Информация о мероприятии доведена до сельских районов Бурятии. Бичурский район уже высказал заинтересованность, оттуда ожидается приезд группы школьников.
Будут работать пять тематических площадок. Молодежь узнает, что предлагают вузы, как подготовиться к эффективной сдаче ЕГЭ, познакомится с более чем 30 спикерами и экспертами. Также в «Дне мечты» примут участие представители порядка десяти компаний. Можно будет узнать о правилах успешной самопрезентации, ораторском мастерстве, перспективных инженерных специальностях с цифровыми компетенциями, о составлении портфолио, финансовых инструментах для оплаты обучения и многом другом.
Представители вузов ответят на вопросы собравшихся.
Завершит «День мечты» вечеринка «Сигма PARTY» в стиле «Alexander House».
Как отметил Андрей Бородин, есть задумка проводить данное мероприятие три раза в год. Зимой после Белого месяца, затем примерно в апреле, а также осенью.
Возрастное ограничение мероприятия: 12+
Фото: «Номер один»
На форуме ожидается участие представителей Высшей школы экономики из Москвы, улан-баторского филиала Российского экономического университета им. Плеханова, Иркутского госуниверситета, Иркутского национального исследовательского технического университета (бывший иркутский «политех»), а также республиканских вузов. Мероприятие пройдет в гостинице «Бурятия».
По словам одного из организаторов «Дня мечты» Андрея Бородина, директора «Байкальского фонда будущих поколений», ожидается участие около 400 старшеклассников. Информация о мероприятии доведена до сельских районов Бурятии. Бичурский район уже высказал заинтересованность, оттуда ожидается приезд группы школьников.
Будут работать пять тематических площадок. Молодежь узнает, что предлагают вузы, как подготовиться к эффективной сдаче ЕГЭ, познакомится с более чем 30 спикерами и экспертами. Также в «Дне мечты» примут участие представители порядка десяти компаний. Можно будет узнать о правилах успешной самопрезентации, ораторском мастерстве, перспективных инженерных специальностях с цифровыми компетенциями, о составлении портфолио, финансовых инструментах для оплаты обучения и многом другом.
Представители вузов ответят на вопросы собравшихся.
Завершит «День мечты» вечеринка «Сигма PARTY» в стиле «Alexander House».
Как отметил Андрей Бородин, есть задумка проводить данное мероприятие три раза в год. Зимой после Белого месяца, затем примерно в апреле, а также осенью.
Возрастное ограничение мероприятия: 12+
Фото: «Номер один»
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