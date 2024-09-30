Общество 30.09.2024 в 13:45

В Монголии стоимость отопления в 2024 году поднимется на 50%

Несмотря на рост цен, инфляцию власти обещают сдержать
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Текст: Иван Иванов
В Монголии стоимость отопления в 2024 году поднимется на 50%
Экономика Монголии восстановилась во всех секторах, за исключением сельского хозяйства, которое оказалось в сложной ситуации из-за дзуда или зимней бескормицы скота. Об этом сообщает агентство «Монцамэ».

Исходя из этого, в 2025 году Центральным банком Монголии будет проводиться денежно-кредитная и финансовая политика для поддержания стабильной экономики в среднесрочной перспективе. В частности, денежно-кредитная политика, направленная на стабилизацию инфляции на уровне около 5 процентов в среднесрочной перспективе, будет осуществляться на основе рыночных принципов.

«Помимо снижения целевого показателя инфляции до 5 процентов с 2027 года, соблюдения принципа гибкой стабилизации обменного курса тугрика по отношению к иностранной валюте в соответствии с макроэкономическими условиями, мы стремимся создать регулятивную среду, направленную на увеличение иностранных инвестиций в банковский сектор», - подчеркнул директор Управления по денежно-кредитной политике Центрального банка Монголии Б. Баярдаваа.

Центральный банк страны ожидал, что инфляция к концу этого года составит 6 процентов, однако из-за предстоящего повышения цен на электроэнергию на 30 процентов и на отопление на 50 процентов в ноябре уровень инфляции увеличится до 7-8 процентов.

Фото: «Номер один»
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