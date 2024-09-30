Учитель из Улан-Удэ вошла в топ-20 финалистов конкурса «Учитель года» в России

Учитель из Улан-Удэ Надежда Двойнишникова вошла в топ-20 финалистов конкурса «Учитель года» в России.

Напомним, финал конкурс состоялся 21 сентября в филармонии им. Шнитке в г. Саратов. Это особенное событие собрало участников и зрителей, готовых поддержать лучших преподавателей России, которые вдохновляют и формируют будущее нашей страны.

Бурятию представляла победитель республиканского этапа конкурса в Бурятии – учитель истории и обществознания в гимназии №14 г. Улан-Удэ. Надежда Двойнишникова. Она стала Учителем года в Бурятии в 2024 году.

- На конкурс учитель гимназии №14 Надежда Двойнишникова отправилась в начале прошлой недели, с того времени она с достоинство представляет честь педагогического сообщества Бурятии, - сообщили в комитете по образованию администрации Улан-Удэ.

В течение недели участники конкурса «Учитель года России» рассказывали о себе, проводили открытые уроки, участвовали в педагогическом интервью, по итогам конкурса из 90 педагогов 20 -прошли в финал.

Фото: комитет по образованию администрации г. Улан-Удэ