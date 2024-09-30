Общество 30.09.2024 в 13:53

В Улан-Удэ ограничат движение на улице Банзарова

Полного перекрытия дороги не будет
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ ограничат движение на улице Банзарова
В центре Улан-Удэ из-за работ по обновлению коммунальной инфраструктуры с 1 октября ограничат движение по ул. Банзарова - от ул. Свободы до пересечения с ул. Шмидта. Как сообщили в Комитете по строительству городской мэрии, полного перекрытия дороги не будет, только ограничение движение по полосам.

На движении общественного транспорта это никак не отразится, поскольку городские маршруты здесь временно не проходят.
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