Общество 30.09.2024 в 13:53
В Улан-Удэ ограничат движение на улице Банзарова
Полного перекрытия дороги не будет
Текст: Андрей Константинов
В центре Улан-Удэ из-за работ по обновлению коммунальной инфраструктуры с 1 октября ограничат движение по ул. Банзарова - от ул. Свободы до пересечения с ул. Шмидта. Как сообщили в Комитете по строительству городской мэрии, полного перекрытия дороги не будет, только ограничение движение по полосам.
На движении общественного транспорта это никак не отразится, поскольку городские маршруты здесь временно не проходят.
На движении общественного транспорта это никак не отразится, поскольку городские маршруты здесь временно не проходят.
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