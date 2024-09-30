В лесах Бурятии сняли особый противопожарный режим

В лесах Бурятии снят особый противопожарный режим, введенный в апреле постановлением правительства РБ.- В связи со стабильной лесопожарной обстановкой, погодными условиями. А именно с понижением среднесуточной температуры воздуха и отсутствием грозовой активности, особый противопожарный режим на территории Бурятии снят, - пояснил руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.Как сообщили в РАЛХе, с начала весны в республике произошло 628 лесных пожаров. Более 70% из них возникли из-за сухих гроз. Общая площадь, пройденная огнем, составила 372 тысячи га.- Для нас это был не простой сезон, было много природных пожаров, больше всего возгораний было на севере Бурятии. Также были переходы огня с соседних регионов. В частности, в Баунтовском районе пожары возникали на границе с Забайкальским краем, где до сих пор есть действующие очаги. Я благодарю все наши группировки, ребят Авиалесоохраны, сотрудников лесной охраны, но расслабляться некогда, предстоит подсчет ущерба и составление всей необходимой документации. И конечно, нужно продолжать работу по патрулированию леса, - отметил Сергей Борошноев.Фото: «Номер один»