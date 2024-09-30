В одном из районов Бурятии едва не сорвали начало отопительного сезона

Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе администрации Джидинского района и местного жилищно-коммунального предприятия.«Установлено, что органом местного самоуправления и ресурсоснабжающей организацией не приняты своевременные меры по заключению договоров на поставку топлива. Это создавало условия для срыва отопительного сезона и причинения вреда гражданам», - сообщили в надзорном ведомстве.В связи с этим прокуратура внесла представления главе муниципалитета и руководителю компании ЖКХ. После этого они заключили договоры на поставку угля и обеспечили нормативный запас топлива. В итоге отопительный сезон в районе начался своевременно.Фото: «Номер один»