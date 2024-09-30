В Улан-Удэ жители Поселья жалуются на маршрутки

Проживающие в мкр. Поселье жители пригорода пожаловались на работу маршрута №106. О своей проблеме они рассказали в соцсети.

«Почему жители Поселья стоят на остановках по часу, а может и полтора? Я каждый день выезжаю в город с Поселья и каждый день я стою по 30-40 минут, ладно бы я его дождалась и села… Места просто нет, люди друг на друга залазят, вываливаются. Бывает, что один маршрут ходит целый день, один на все Поселье».

Кроме того, горожане жалуются на несоблюдение правил этикета при пользовании общественным транспортом.

«Начинаешь выходить из маршрутки. Даже с водителем не успеваешь рассчитаться, как люди впихиваются в эту маршрутку внаглую. А вас таким правилам то не учили, что нужно подождать, когда все люди из автобуса выйдут, а потом уже заходить спокойно? Почему я так не делаю? Я жду в отличие от вас, когда все выйдут из маршрутки, и только потом захожу».

«В Иркутске дают сначала выйти тем людям, кто выходит из транспорта! И только потом заходят, в Улан-Удэ, выйти не дают, а заталкивают людей обратно (хотя логически даже удобнее садиться в более пустой транспорт, зачем усложняют непонятно», - пишут пользователи соцсетей.





Фото: "Номер один"