В Бурятии стартовала горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ

С 30 сентября Управлением Роспотребнадзора по Бурятии организована работа «горячей линии» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Консультацию специалистов можно получить до 11 октября.

- Сотрудники Управления расскажут, где можно сделать прививку от гриппа, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими и какие штаммы входят в прививку. Также они напомнят о неспецифических мерах профилактики и дадут рекомендации для родителей как уберечь детей от сезонных заболеваний, - рассказали в Роспотребнадзоре республики.

Граждане могут обращаться в рабочие дни с 8.30 до 17.30 часов по телефону 41-25-74 (доб. 1227, 1206, 1203)

На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

Фото: loon.site