Спикер Хурала поздравил жителей Бурятии с Днем пожилых людей

От имени Народного Хурала Республики Бурятия и от себя лично поздравляю вас с Международным днем пожилых людей!Этот праздник – прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности за вашу мудрость и терпение, за добрые дела, за труд, вложенный вами в процветание родной республики. Вы являетесь хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков, активно участвуете в общественно-политической и культурной жизни.Органами государственной власти делается все возможное, чтобы вы жили достойно. Сегодня успешно работают адресные социальные программы, направленные на улучшение качества жизни пенсионеров, охрану здоровья, организацию досуга, на получение льгот и денежных выплат.В этот праздничный день желаем вам здоровья, бодрости духа и семейного благополучия! Пусть ваша жизнь будет наполнена только приятными событиями, и пусть всегда рядом с вами будут любящие и заботливые дети, внуки и друзья. Мира и спокойствия вашему дому!Хүндэтэ Буряад Уласай наһажаал зон, үндэр наһатайшуулнай! Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамалнуудай зүгһөө Уласхоорондын наһажаал зоной һайндэрөөр амаршалнаб! Үри хүүгэдтөө, ашанар гушанартаа һайхан жэшээ харуулжа, сэсэн мэргэн заабаринуудые хэлэжэ байхадатнай, юунһээшье сэнтэй. Гурбан зөөлэниие үзэжэ, амгалан мэндэ, элүүр энхэ, зол жаргалтай ябахыетнай хүсэнэб!Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. ПавловФото: Хурал Бурятии