Общество 01.10.2024 в 09:00

Спикер Хурала поздравил жителей Бурятии с Днем пожилых людей

Уважаемые ветераны войны и труда, люди старшего поколения!
A- A+
Спикер Хурала поздравил жителей Бурятии с Днем пожилых людей
От имени Народного Хурала Республики Бурятия и от себя лично поздравляю вас с Международным днем пожилых людей!

Этот праздник – прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности за вашу мудрость и терпение, за добрые дела, за труд, вложенный вами в процветание родной республики. Вы являетесь хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков, активно участвуете в общественно-политической и культурной жизни.

Органами государственной власти делается все возможное, чтобы вы жили достойно. Сегодня успешно работают адресные социальные программы, направленные на улучшение качества жизни пенсионеров, охрану здоровья, организацию досуга, на получение льгот и денежных выплат.

В этот праздничный день желаем вам здоровья, бодрости духа и семейного благополучия! Пусть ваша жизнь будет наполнена только приятными событиями, и пусть всегда рядом с вами будут любящие и заботливые дети, внуки и друзья. Мира и спокойствия вашему дому!

Хүндэтэ Буряад Уласай наһажаал зон, үндэр наһатайшуулнай! Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамалнуудай зүгһөө Уласхоорондын наһажаал зоной һайндэрөөр амаршалнаб! Үри хүүгэдтөө, ашанар гушанартаа һайхан жэшээ харуулжа, сэсэн мэргэн заабаринуудые хэлэжэ байхадатнай, юунһээшье сэнтэй. Гурбан зөөлэниие үзэжэ, амгалан мэндэ, элүүр энхэ, зол жаргалтай ябахыетнай хүсэнэб!

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. Павлов

Фото: Хурал Бурятии
Теги
павлов

Все новости

В Бурятии хотят уменьшить роль дизельного топлива
01.10.2024 в 10:32
Новосибирский дихлофос попал под подозрение
01.10.2024 в 10:21
Бизнесмен из Бурятии обманул своего партнера почти на 4 миллиона
01.10.2024 в 10:18
В Улан-Удэ нарушитель ПДД остался без колёс
01.10.2024 в 10:11
В Бурятии пьяный водитель врезался в гараж и угробил пассажира
01.10.2024 в 10:10
В Бурятии водитель легковушки умер после столкновения с грузовиком
01.10.2024 в 09:55
Более сотни домов в Улан-Удэ остались без холодной воды
01.10.2024 в 09:47
У дороги в Бурятии были найдены артиллерийские снаряды
01.10.2024 в 09:47
Пострадавшей от мошенников жительнице Бурятии вернут 4 млн рублей
01.10.2024 в 09:36
Житель Улан-Удэ получил крупный срок за распространение криминальных идей
01.10.2024 в 09:35
ЗУРХАЙ
с 25 сентября по 1 октября

Читайте также
В Улан-Удэ нарушитель ПДД остался без колёс
Суд решил конфисковать его авто в доход государства
01.10.2024 в 10:11
Более сотни домов в Улан-Удэ остались без холодной воды
Отключение затронуло несколько улиц
01.10.2024 в 09:47
Пострадавшей от мошенников жительнице Бурятии вернут 4 млн рублей
Правоохранители вычислили дроппера, помогавшего аферистам
01.10.2024 в 09:36
Детская банковская карта
Как ее оформить?
01.10.2024 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru