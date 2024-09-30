Жительница Улан-Удэ заключила фиктивный брак с китайцем

Прокуратура Октябрьского района в ходе проверки недавно выявила, что в 2022 году жительница Улан-Удэ заключила брак с гражданином КНР. Но брак оказался фиктивным.

В марте 2023 года гражданину КНР выдали разрешение на временное проживание в России.

В ходе проверки выяснилось, что брак, заключенный между ответчиками, является фиктивным, поскольку целью его являлось не создание семьи, а намерение иностранца получить гражданство РФ.

«После регистрации брака ответчики совместно не проживали и не проживают, общее хозяйство не вели и не ведут», - отмечается в материалах дела.

Женщина в суде пояснила, что фактически заключила брак фиктивно за денежное вознаграждение. Кроме того, она получила поддельную справку о беременности. Более того, со своим «мужем» она даже не была знакома.

«Целью заключения брака не было создание семьи, никакого общего хозяйства не велось и не ведется».

Представитель ЗАГСа в суде пояснила, что зарегистрировала брак на законных основаниях, поскольку от ответчиков поступили все документы для заключения брака, а проверять данные ЗАГС не обязан. Поэтому сотрудница ЗАГСа полагала, что брак является законным.

Тем не менее, суд удовлетворил иск прокурора и признал брак фиктивным.





Фото: "Номер один"