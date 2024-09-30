Судебные приставы Бурятии поучаствовали в экологической акции

В Бурятии судебные приставы присоединились ко Всероссийскому экологическому субботнику «Зелёная Россия» (возрастное ограничение 0+). Они убрали мусор во дворах и посадили деревья.

- В рамках акции в Улан-Удэ и районах республики 115 сотрудников УФССП России по республике Бурятия вышли на уборку дворовых территорий и прогулочных зон. В Северобайкальске, помимо уборки мусора, судебные приставы высадили саженцы деревьев, - сообщили в пресс-службе судебных приставов Бурятии.

Фото: Управление ФССП России по Республике Бурятия





