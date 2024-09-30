В Улан-Удэ обновят переезды на улице Ключевская

Власти Улан-Удэ изыскали дополнительное финансирование, благодаря которому в рамках ремонта дороги на ул. Ключевская будут обновлены шпалы и рельсы на трех переездах через трамвайные пути - в районе пересечения с ул. Дарханской, 10 корпуса ВСГУТУ и ДОСААФ. Также там уложат резинокордовые настилы. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Игорь Шутенков.«Резинокордовые настилы облегчат движение транспорту при переезде через пути, смягчат ударную нагрузку на рельсы, предотвратят разбивание асфальта у путей и обеспечат пониженный уровень шума. Работы здесь начнутся в ближайшее время и будут проводиться в ночное время во избежание заторов», - рассказал мэр.Фото: мэрия Улан-Удэ