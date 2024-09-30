В Улан-Удэ заканчивается акция на проезд в общественном транспорте

Сегодня, 30 сентября, последний день акции, когда горожане могут получить скидку в 8 рублей во всех муниципальных автобусах и трамваях при оплате проезда через СБП.

В преддверии Дня города Улан-Удэ присоединился к акции АО «Национальная система платежных карт». Чтобы получить скидку на проезд в трамвае или автобусе, необходимо лишь отсканировать QR-код или приложить смартфон к NFC-табличке. Как правило, они расположены у входа в транспортное средство на стекле, а также в середине и в конце вагона/автобуса. Узнать их можно по логотипу «Системы быстрых платежей».

Акция действовала с 14 июня до конца сентября этого года.





Фото: "Номер один"